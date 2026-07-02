224 бої за добу: лінія фронту станом на 2 липня 2026

Лінія фронту станом на 2 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 75 ракет, здійснив 62 авіаційні удари, скинув 187 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6368 дронів-камікадзе та здійснив 2145 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

2 липня на фронті відбулося 224 бойові зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 42 окупантів та 16 – поранено, знищено один танк, дві одиниці автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки ворога. Також уражено одне укриття ворожої піхоти. Пошкоджено одну артилерійську систему, одну одиницю автомобільної техніки та один пункт управління безпілотними літальними апаратами противника. Знищено або подавлено 231 безпілотний літальний апарат різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Відбулося п'ять бойових зіткнень, з яких три ще тривають. Ворог завдав одного авіаційного удару із застосуванням однієї керованої авіабомби та здійснив 35 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник п'ятнадцять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Старого Хутора, Гранова, Кудіївки, Ізбицького, Стариці, Симинівки та Хатнього. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку

Сім спроб загарбників просунутися відбито в районах Новоселівки, Діброви та Лиману.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 26 спроб загарбників іти вперед поблизу Закітного та в бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки; ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку

Один ворожий штурм зафіксовано в районі населеного пункту Часів Яр.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили тринадцять ворожих штурмів поблизу Русиного Яру, Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки та Райського, ще два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку

Усього 28 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Шевченко, Новоолександрівка, Філія, Кучерів Яр, Вільне, Білицьке, Дорожнє, Родинське, Світле, Гришине, Котлине та Удачне.

На Олександрівському напрямку

Дві атаки окупантів відбили наші захисники в районах Тернового та Єгорівки.

На Гуляйпільському напрямку

Двадцять одну атаку окупантів зафіксовано в районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Різдвянка, Копані, Широке, Цвіткове, Чарівне, Новоселівка та Гуляйпільське. Одне боєзіткнення триває.

Нагадаємо, триває 1590-й день повномасштабної війни в Україні.