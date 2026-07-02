Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

224 бої за добу: лінія фронту станом на 2 липня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
224 бої за добу: лінія фронту станом на 2 липня 2026
Ситуація на фронті 2 липня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 2 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 75 ракет, здійснив 62 авіаційні удари, скинув 187 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6368 дронів-камікадзе та здійснив 2145 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

2 липня на фронті відбулося 224 бойові зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 42 окупантів та 16 – поранено, знищено один танк, дві одиниці автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки ворога. Також уражено одне укриття ворожої піхоти. Пошкоджено одну артилерійську систему, одну одиницю автомобільної техніки та один пункт управління безпілотними літальними апаратами противника. Знищено або подавлено 231 безпілотний літальний апарат різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Відбулося п'ять бойових зіткнень, з яких три ще тривають. Ворог завдав одного авіаційного удару із застосуванням однієї керованої авіабомби та здійснив 35 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

224 бої за добу: лінія фронту станом на 2 липня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник п'ятнадцять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Старого Хутора, Гранова, Кудіївки, Ізбицького, Стариці, Симинівки та Хатнього. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

224 бої за добу: лінія фронту станом на 2 липня 2026 фото 2

На Лиманському напрямку

Сім спроб загарбників просунутися відбито в районах Новоселівки, Діброви та Лиману.

224 бої за добу: лінія фронту станом на 2 липня 2026 фото 3

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 26 спроб загарбників іти вперед поблизу Закітного та в бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки; ще одне боєзіткнення триває.

224 бої за добу: лінія фронту станом на 2 липня 2026 фото 4

На Краматорському напрямку

Один ворожий штурм зафіксовано в районі населеного пункту Часів Яр.

224 бої за добу: лінія фронту станом на 2 липня 2026 фото 5

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили тринадцять ворожих штурмів поблизу Русиного Яру, Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки та Райського, ще два боєзіткнення тривають.

224 бої за добу: лінія фронту станом на 2 липня 2026 фото 6

На Покровському напрямку

Усього 28 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Шевченко, Новоолександрівка, Філія, Кучерів Яр, Вільне, Білицьке, Дорожнє, Родинське, Світле, Гришине, Котлине та Удачне.

224 бої за добу: лінія фронту станом на 2 липня 2026 фото 7

На Олександрівському напрямку

Дві атаки окупантів відбили наші захисники в районах Тернового та Єгорівки.

224 бої за добу: лінія фронту станом на 2 липня 2026 фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Двадцять одну атаку окупантів зафіксовано в районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Різдвянка, Копані, Широке, Цвіткове, Чарівне, Новоселівка та Гуляйпільське. Одне боєзіткнення триває.

224 бої за добу: лінія фронту станом на 2 липня 2026 фото 9

Нагадаємо, триває 1590-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посолка ЄС назвала можливу ціль російського удару по Києву
Кремль почав полювати на дипломатів? Посолка ЄС в Україні зробила гучну заяву після удару по Києву
Сьогодні, 18:32
У момент атаки власник перебував у будівлі
Росія атакувала Сумщину: загинув чоловік, є руйнування
27 червня, 00:55
Атака на завод у Воронежі, відставка Стармера. Головне за 22 червня 2026
Атака на завод у Воронежі, відставка Стармера. Головне за 22 червня 2026
22 червня, 21:22
Окупант Апевалов був ліквідований у ніч із 16 на 17 червня
Ліквідували дроном. ЗСУ на фронті знищили керівника воронезького армреслінгу
20 червня, 10:02
осійська армія націлилася на ворота Слов'янсько-Краматорської агломерації
Окупанти наблизилися до околиць Костянтинівки з кількох боків
16 червня, 19:17
Конвенція про заборону протипіхотних мін, підписана в Оттаві у 1997 році, забороняє придбання, виробництво, зберігання та використання протипіхотних мін
РФ відновила виробництво мін, знятих з озброєння майже 80 років тому
11 червня, 06:18
В Україні триває 1568-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2026 року
10 червня, 08:38
Рядовий Євген Дашипілов був ліквідований захисниками України 10 лютого 2023 року
Більше трьох років вважався зниклим безвісти. ЗСУ на фронті ліквідували титулованого борця
9 червня, 17:56
РФ з початку війни втратила 11 980 танків
Втрати ворога станом на 5 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
5 червня, 06:55

Події в Україні

224 бої за добу: лінія фронту станом на 2 липня 2026
224 бої за добу: лінія фронту станом на 2 липня 2026
Масований удар по Києву та рекорд української легкоатлетки. Головне за 2 липня 2026
Масований удар по Києву та рекорд української легкоатлетки. Головне за 2 липня 2026
Росія вбила семирічну дівчинку на Дніпропетровщині
Росія вбила семирічну дівчинку на Дніпропетровщині
Запоріжжя: на відео потрапив момент удару по фітнес-центру (оновлено)
Запоріжжя: на відео потрапив момент удару по фітнес-центру (оновлено)
Зеленський утворив нову військову адміністрацію на Миколаївщині
Зеленський утворив нову військову адміністрацію на Миколаївщині
СБУ викрила шпигуна РФ, який намагався «злити» ворогу розробки українських безпілотників
СБУ викрила шпигуна РФ, який намагався «злити» ворогу розробки українських безпілотників

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua