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Окупанти наблизилися до околиць Костянтинівки з кількох боків

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Окупанти наблизилися до околиць Костянтинівки з кількох боків
осійська армія націлилася на ворота Слов'янсько-Краматорської агломерації
фото: DeepState

Російські війська намагаються відрізати місто від постачання та повторити сценарій Покровська

Ситуація навколо Костянтинівки на Донеччині продовжує ускладнюватися. Російські війська наблизилися до околиць міста одразу з кількох напрямків та намагаються поступово розширювати зону свого контролю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на аналітичний проєкт DeepState.

Складна ситуація навколо міста

За оцінкою аналітиків, наразі події навколо Костянтинівки розвиваються за одним із найскладніших сценаріїв. Ворог здійснює тиск практично з усіх боків та намагається просочуватися вглиб міської забудови невеликими піхотними групами.

Зокрема, фіксується присутність російських військових зі східного напрямку через Новодмитрівку, а також активність противника в районах Берестка та Іллінівки.

Аналітики зазначають, що після виходу на вигідні рубежі окупанти поступово переходять до тактики тривалого виснаження міста. Подібний підхід раніше застосовувався під час боїв за Покровськ.

За даними військових, російська армія активно використовує значну кількість піхоти. Водночас українські захисники звертають увагу на дисбаланс між чисельністю ворожих сил та наявними ресурсами Сил оборони на цій ділянці фронту.

Загроза логістиці та обороні

Особливу загрозу становлять спроби росіян вийти до північної частини міста та перерізати логістичні маршрути, які забезпечують постачання центральних і південних районів Костянтинівки.

У DeepState наголошують, що для цього противнику достатньо закріпитися на окремих ділянках та організувати засідки, одночасно коригуючи удари безпілотників по шляхах постачання.

Паралельно російська армія продовжує масовані удари по самому місту. Костянтинівка зазнає постійних обстрілів та руйнувань, що ускладнює як оборону, так і забезпечення військових підрозділів.

Інформаційна війна та можливі наслідки

Аналітики також звертають увагу на інформаційну кампанію росіян. За їхніми даними, у мережі вже поширюються відео, створені за допомогою штучного інтелекту, які мають створити враження про нібито захоплення міста або окремих його районів.

Експерти називають Костянтинівку одним із ключових вузлів оборони Донеччини. У разі втрати міста суттєво зміниться логістика українських військ на цьому напрямку, а під додатковою загрозою можуть опинитися Дружківка, Краматорськ та інші населені пункти Слов'янсько-Краматорської агломерації.

Нагадаємо, раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що після невдалих спроб просунутися до Слов'янська російське командування змістило основний акцент наступальної кампанії на Костянтинівку. За оцінкою аналітиків, підготовка до операції з захоплення міста триває ще з серпня 2025 року. Для наступу на цьому напрямку окупанти зосередили значні сили, включно з підрозділами кількох армій, а також поповнили більшість угруповання, яке бере участь у штурмових діях.

Теги: Костянтинівка окупанти Донеччина

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