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Кремль почав полювати на дипломатів? Посолка ЄС в Україні зробила гучну заяву після удару по Києву

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Кремль почав полювати на дипломатів? Посолка ЄС в Україні зробила гучну заяву після удару по Києву
Посолка ЄС назвала можливу ціль російського удару по Києву
скриншот з відео «РБК–Україна»

Катаріна Матернова припустила, що російський удар по готелю, де перебували іноземні дипломати, міг бути невипадковим

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова припустила, що російський удар по Києву міг бути цілеспрямованою атакою на готель, де проживали іноземні дипломати. На її думку, це може бути спробою Кремля реалізувати свої попередні погрози на адресу представників дипломатичних місій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву дипломатки.

За словами Матернової, у будівлі мешкала значна кількість дипломатів, тому виникає логічне запитання, чи не був цей удар навмисним.

Водночас вона наголосила, що після російської атаки жоден із представників дипломатичного корпусу не заявив про намір залишити Київ.

Посолка також описала наслідки нічного обстрілу столиці у соціальних мережах. «Складалося враження, ніби значна частина міста палала. Люди провели ніч у бомбосховищах. Багато з тих, хто не встиг туди вчасно, загинули або зараз борються за життя в лікарні. У той час, як я пишу ці слова, багато людей досі залишаються заблокованими під уламками охоплених вогнем будівель. Влада підтвердила 13 загиблих і 84 поранених. Поки що. Боюся, що остаточна кількість жертв буде більшою», – зазначила Матернова.

Вона також заявила, що єдиною мовою, яку розуміє Володимир Путін, залишаються сила та тиск, і наголосила на необхідності подальшого посилення санкцій проти Росії.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув на місце російського удару в Дарницькому районі Києва, де внаслідок нічної атаки загинули люди. За його словами, ця атака стала однією з наймасованіших за весь час повномасштабної війни. У столиці повністю або частково зруйновано 131 об'єкт, по допомогу звернулися понад 100 людей, ще 17 вдалося врятувати. Пошуково-рятувальна операція на місці удару триває.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Зокрема, виникли пожежі, руйнування цивільної інфраструктури й житлових будинків у декількох районах міста. Рятувальники показали наслідки.

Також унаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Київщину троє чоловіків отримали поранення. Двоє постраждалих госпіталізовані до медичних закладів.

Як повідомлялося, у ніч на 2 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.

До слова, унаслідок чергового масованого обстрілу Києва в ніч на 2 липня суттєвих руйнувань зазнав український бізнес. Російський удар повністю знищив склад відомої мережі магазинів техніки та електроніки Moyo. Зауважимо, що у Києві 3 липня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ.

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Теги: росія окупанти Київ дипломатія обстріл Україна

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