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Росія атакувала Сумщину: загинув чоловік, є руйнування

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія атакувала Сумщину: загинув чоловік, є руйнування
У момент атаки власник перебував у будівлі
фото: Сумська ОВА

Григоров: ворожий безпілотник поцілив по приватному домогосподарству у Верхньосироватській громаді

У ніч на 27 червня російський ударний безпілотник атакував приватне домогосподарство у Верхньосироватській громаді Сумського району – загинув 66-річний чоловік. Тієї ж ночі ворожий дрон пошкодив дах багатоповерхівки у Зарічному районі Сум. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова.

Загибель чоловіка у Верхньосироватській громаді

Ворожий ударний безпілотник влучив у господарську будівлю приватного домогосподарства, де в момент атаки перебував власник. 66-річний чоловік загинув на місці.

«Ворог продовжує атакувати житловий сектор та об'єкти цивільної інфраструктури. Загроза зберігається», – зазначив Олег Григоров, висловивши співчуття рідним загиблого. Очільник ОВА закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Удар по багатоповерхівці в Сумах

Близько 23:05 ворожий дрон, попередньо типу «Молнія», влучив у дах багатоквартирного будинку в Зарічному районі Сум. Про це повідомив у Telegram в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

Унаслідок атаки пошкоджено покрівлю та технічний поверх будівлі. На місці влучання працювали рятувальники та комунальні служби, тривало обстеження конструкцій будинку. Про постраждалих внаслідок цього удару не повідомлялося.

Сумщина продовжує перебувати під щоденними ударами російських військ, які застосовують ударні безпілотники, керовані авіабомби та артилерію по житловому сектору та цивільній інфраструктурі області.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня Росія атакувала Сумщину керованими авіабомбами – тоді ворог завдав удару шістьма КАБ по промисловій зоні на околицях Сумської громади, було знищено тролейбус, постраждав його водій.

До слова, протягом доби 14 червня під ударами ворога опинилися 17 громад Сумщини – тоді загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення.

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Теги: росія ворог безпілотник домогосподарство чоловік рятувальники водій Сумщина Суми окупанти поранення

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