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Нова підозра Стефанішиній, засідання РНБО. Головне за 5 серпня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нова підозра Стефанішиній, засідання РНБО. Головне за 5 серпня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 5 серпня 2026 року

Вищий антикорупційний суд 5 серпня розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу Ользі Стефанішиній. Зеленський провів засідання РНБО щодо виконання визначених планів стійкості для областей і громад. РФ атакувала Одещину ударними дронами.

«Главком» зібрав головні події за 5 серпня.

Стефанішина отримала нову підозру

Суд оголосить запобіжний захід Ользі Стефанішиній 6 серпня
Суд оголосить запобіжний захід Ользі Стефанішиній 6 серпня
фото: скриншот з відео

Колишня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та експосол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру за трьома епізодами.

Зокрема, Вищий антикорупційний суд розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу Ользі Стефанішиній, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Вона під час засідання суду зазначила, що не має необхідних коштів для внесення такої застави, після чого розплакалася.

РФ атакувала Одещину ударними дронами

На Одещині через атаку РФ загинула людина, є травмовані
На Одещині через атаку РФ загинула людина, є травмовані
фото: Олег Кіпер/Telegram

Росія атакувала Одещину ударними безпілотниками. 13 людей постраждали внаслідок ворожої атаки по цивільному підприємству на Одещині. Одна людина загинула.

Засідання РНБО

Під головуванням президента відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України
Під головуванням президента відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України
фото: Ігор Клименко/Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо виконання визначених планів стійкості для областей і громад. «На жаль, є відставання в частині міст і регіонів. Персональна відповідальність за те, щоб це надолужити й виконати плани стійкості», – наголосив український лідер.

Секретар РНБО Ігор Клименко зауважив, що під час засідання було заслухано доповіді прем’єр-міністра Сергія Корецького, відповідальних членів уряду, начальників Дніпровської, Одеської, Львівської, Херсонської, Чернігівської, Запорізької й Полтавської обласних військових адміністрацій, міських голів Києва та Львова. За його словами, члени РНБО затвердили план стійкості міста Києва, реалізація якого вже розпочалася.

Президент обговорив із партнерами захист України від балістики

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом. Вони обговорили, як Велика Британія може допомогти Україні краще захистити міста та громади від балістичних загроз як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях. Зеленський зазначив, що Лондон уже неодноразово підтримував Україну, зокрема постачанням дефіцитного обладнання.

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Також Зеленський мав розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. «Максимально працюємо з усіма партнерами, які можуть допомогти з постачанням ракет-перехоплювачів для захисту від таких неадекватних російських ударів просто по життю, по людях і по цивільних обʼєктах. Говорив сьогодні з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте про всю ситуацію», – сказав він.

До того ж Зеленський обговорив з Алексом Стуббом, як Фінляндія може допомогти захисту України від російських атак балістикою.

«Ми розуміємо, яка кількість ракет до систем ППО є у світі. І вони щодня потрібні в Україні, щодня нам треба захищатися від цих російських ударів. Якщо зараз кожна з країн-партнерів нам допоможе, це врятує багато життів. Дякую Алексу за миттєву реакцію і готовність нас підтримати», – зауважив глава України.

Інші важливі новини

  • У Росії вибухнуло авто директора заводу, який виробляє FPV-дрони.
  • Обрано нового очільника НКРЕКП.
  • Путін змінив командувачів армії РФ.
  • У Грузії стався масштабний блекаут.

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Теги: РНБО Ольга Стефанішина Грузія Одещина путін

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