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Безпілотники СБУ атакували нафтобазу у Воронезькій області – джерела

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Безпілотники СБУ атакували нафтобазу у Воронезькій області – джерела
У районі нафтобази безуспішно працювала система ППО
фото: скріншот з відео

Місцеві повідомляли про п’ять «прильотів» дронів по російській нафтобазі 

Вночі безпілотники СБУ разом із Силами оборони атакували базу пально-мастильних матеріалів ТОВ «Аннанафтопродукт» біля населеного пункту Анна Воронезької області РФ. Про це «Главкому» повідомили джерела в СБУ.

На нафтобазі, за інформацією джерела, розміщувалося 20 резервуарів з паливо-мастильними матеріалами. Також в районі бази активно, але безуспішно працювала ворожа ППО.

Місцеві писали про п’ять «прильотів» дронів, після яких розпочалась пожежа.

«Окрім активної роботи по російських аеродромах, складах з ракетами та КАБами, СБУ не забуває і про нафтобази на ворожій території. Вони є важливою логістичною складовою ведення війни. Оксамитовий сезон «бавовни» в самому розпалі», – зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, що Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Воронезькій області. 

Як повідомлялося, у Воронезькій області Росії сьогодні сталася надзвичайна подія на нафтобазі. За інформацією російських ЗМІ та місцевих жителів, на території нафтобази ТОВ «Аннанафтопродукт» у селищі міського типу Анна пролунав вибух та спалахнула пожежа.

Також у селі Осенці Пермського краю Росії спалахнула масштабна пожежа на приватній базі зберігання нафтопродуктів. За повідомленнями російських ЗМІ, вогонь охопив площу 10 тис. кв. м.

Теги: росія росіяни окупанти нафтопродукти безпілотник

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