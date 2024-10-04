Безпілотники СБУ атакували нафтобазу у Воронезькій області – джерела

Місцеві повідомляли про п’ять «прильотів» дронів по російській нафтобазі

Вночі безпілотники СБУ разом із Силами оборони атакували базу пально-мастильних матеріалів ТОВ «Аннанафтопродукт» біля населеного пункту Анна Воронезької області РФ. Про це «Главкому» повідомили джерела в СБУ.

На нафтобазі, за інформацією джерела, розміщувалося 20 резервуарів з паливо-мастильними матеріалами. Також в районі бази активно, але безуспішно працювала ворожа ППО.

Дрони СБУ атакували нафтобазу у Воронезькій області. Там розміщувалося 20 резервуарів з паливо-мастильними матеріалами. pic.twitter.com/O3tMrMnbXj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 4, 2024

Місцеві писали про п’ять «прильотів» дронів, після яких розпочалась пожежа.

«Окрім активної роботи по російських аеродромах, складах з ракетами та КАБами, СБУ не забуває і про нафтобази на ворожій території. Вони є важливою логістичною складовою ведення війни. Оксамитовий сезон «бавовни» в самому розпалі», – зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, що Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Воронезькій області.

Як повідомлялося, у Воронезькій області Росії сьогодні сталася надзвичайна подія на нафтобазі. За інформацією російських ЗМІ та місцевих жителів, на території нафтобази ТОВ «Аннанафтопродукт» у селищі міського типу Анна пролунав вибух та спалахнула пожежа.

Також у селі Осенці Пермського краю Росії спалахнула масштабна пожежа на приватній базі зберігання нафтопродуктів. За повідомленнями російських ЗМІ, вогонь охопив площу 10 тис. кв. м.