Рік після ліквідації Окружного адмінсуду. Судді й досі отримують мільйони

На кінець листопада 2023 року в ліквідованому Окружному адмінсуду Києва нараховувався 51 суддя

Окружний адмінсуд Києва було ліквідовано у грудні 2022 року, проте держава і досі утримує пів сотні його суддів. Про це стало відомо з документів, які опинились у розпорядженні «Главкому».

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Згідно із ними, на кінець листопада 2023 року в ліквідованому Окружному адмінсуду Києва нараховувався 51 суддя. Практично кожен з них одержав понад 1 млн грн суддівської винагороди за підсумками 11 місяців. Загалом за січень-листопад 2023-го суддям ОАСК нараховано 65,3 млн грн винагороди, з них виплачено на руки (з урахуванням відмінусованих податків) 51,1 млн грн.

Ба більше, частина суддів навіть задекларувала отримані гроші, які виплатила держава. Зокрема, суддя Наталія Клименчук вказала, що у листопаді 2023 року отримала 143,8 тис. грн зарплати у суді, який не функціонує.

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Чималі виплати «впали» суддям ОАСК Тетяна Шейко та Олександру Кармазіну – 209,6 тис. грн і 295,4 тис. грн, відповідно. Варто зазначити, що всі судді та держслужбовці зобов’язані декларувати місячні доходи, які перевищують 50 прожиткових мінімумів (134 тис. грн), встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (у 2023-му – 2684 грн).

Заробітки скандального судді Павла Вовка також чималі. За 11 місяців 2023 року Вовк на рівному місці «підняв» 1,6 млн грн.

Нагадаємо, Павло Вовк відомий суспільству за кейсом НАБУ «Плівки Вовка». Він досі намагається далі впливати на всю систему правосуддя.