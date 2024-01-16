Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рік після ліквідації Окружного адмінсуду. Судді й досі отримують мільйони

Христина Петренко
glavcom.ua
Рік після ліквідації Окружного адмінсуду. Судді й досі отримують мільйони
Частина суддів задекларували отримані гроші
фото з відкритих джерел

На кінець листопада 2023 року в ліквідованому Окружному адмінсуду Києва нараховувався 51 суддя

Окружний адмінсуд Києва було ліквідовано у грудні 2022 року, проте держава і досі утримує пів сотні його суддів. Про це стало відомо з документів, які опинились у розпорядженні «Главкому».

Згідно із ними, на кінець листопада 2023 року в ліквідованому Окружному адмінсуду Києва нараховувався 51 суддя. Практично кожен з них одержав понад 1 млн грн суддівської винагороди за підсумками 11 місяців. Загалом за січень-листопад 2023-го суддям ОАСК нараховано 65,3 млн грн винагороди, з них виплачено на руки (з урахуванням відмінусованих податків) 51,1 млн грн.

Рік після ліквідації Окружного адмінсуду. Судді й досі отримують мільйони фото 1
Рік після ліквідації Окружного адмінсуду. Судді й досі отримують мільйони фото 2

Ба більше, частина суддів навіть задекларувала отримані гроші, які виплатила держава. Зокрема, суддя Наталія Клименчук вказала, що у листопаді 2023 року отримала 143,8 тис. грн зарплати у суді, який не функціонує.

Рік після ліквідації Окружного адмінсуду. Судді й досі отримують мільйони фото 3

Чималі виплати «впали» суддям ОАСК Тетяна Шейко та Олександру Кармазіну – 209,6 тис. грн і 295,4 тис. грн, відповідно. Варто зазначити, що всі судді та держслужбовці зобов’язані декларувати місячні доходи, які перевищують 50 прожиткових мінімумів (134 тис. грн), встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (у 2023-му – 2684 грн).

Рік після ліквідації Окружного адмінсуду. Судді й досі отримують мільйони фото 4
Рік після ліквідації Окружного адмінсуду. Судді й досі отримують мільйони фото 5

 

Заробітки скандального судді Павла Вовка також чималі. За 11 місяців 2023 року Вовк на рівному місці «підняв» 1,6 млн грн.

Нагадаємо, Павло Вовк відомий суспільству за кейсом НАБУ «Плівки Вовка». Він досі намагається далі впливати на всю систему правосуддя.

Читайте також: Як заробити мільйон? Лайфхак судді Вовка та його команди
Теги: гроші суддя правосуддя Павло Вовк Окружний адмінсуд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін та Шойгу не збираються завершувати війну
Чи є у Росії плани на війну?
19 грудня, 2023, 11:12
В Україні працюють 63 банки, серед яких державні Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк та Сенс Банк
НБУ виявив три банки, які можуть повністю втратити капітал
22 грудня, 2023, 15:21
Сергій Головатий входив до складу бюро комісії
Суддя Конституційного Головатий отримав посаду у Венеційській комісії
16 грудня, 2023, 12:51
Наразі обвинувачений Олексій Тандир перебуває в СІЗО, термін тримання його під вартою спливає 25 грудня
Суддя Тандир, обвинувачений у вбивстві нацгвардійця, відписав майно дружині і розлучився з нею
16 грудня, 2023, 15:39
До «ЧВК «Еспаньола» беруть так званих футбольних «ультрас», російських радикалів усіх мастей
Партія Путіна створила приватну армію
3 сiчня, 13:54
За рік зросла кількість тих, хто перераховує кошти на армію
Яку суму українці віддали на ЗСУ в 2023 році: Monobank назвав цифру
31 грудня, 2023, 01:21
Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання
На Одещині чоловік за $10 тисяч найняв кілера, щоб той убив сусіда
3 сiчня, 18:02
За усіма викрити фактами затриманим повідомлено про підозру
Ексрадник глави адміністрації Януковича переправляв за кордон ухилянтів
9 сiчня, 12:32
Марина Шиманська розповідає, що вони із дочкою намагаються допомагати ЗСУ
100-річна мешканка Житомирщини допомагає ЗСУ
14 сiчня, 19:26

Політика

400 тис. грн на залізничні квитки. Голова «Слуги народу» пояснила, куди їздила минулого року
400 тис. грн на залізничні квитки. Голова «Слуги народу» пояснила, куди їздила минулого року
Рік після ліквідації Окружного адмінсуду. Судді й досі отримують мільйони
Рік після ліквідації Окружного адмінсуду. Судді й досі отримують мільйони
Кулеба пояснив, чому Путіна спіткає доля Гітлера
Кулеба пояснив, чому Путіна спіткає доля Гітлера
Залужний обговорив із генералом США, чого очікувати на полі бою у 2024 рік
Залужний обговорив із генералом США, чого очікувати на полі бою у 2024 рік
Кулеба розповів, як хотів вдарити Лаврова
Кулеба розповів, як хотів вдарити Лаврова
Зеленський повідомив, скільки української землі забруднені мінами та боєприпасами
Зеленський повідомив, скільки української землі забруднені мінами та боєприпасами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Україна збила два російські літаки. Кремль дав коментар
92K
Порошенко розказав, який він мав стосунок до знищеного літака-розвідника А-50
26K
Одна копійка ціною в 40 тис.: який вигляд має цінна монета (фото)
24K
Розвідка пояснила, що Іран хоче отримати від Росії в обмін на «Шахеди»
14K
Віталій Кім пояснив, що потрібно робити з ухилянтами (відео)
9292
Кім Чен Ин планує визнати Південну Корею окремою державою

Новини

Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:15
Хмарно, мокрий сніг: прогноз погоди на 16 січня
Сьогодні, 05:50
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Kernel сплатив до бюджету 4,3 млрд грн податків у 2023 році
Вчора, 17:43
Дощі та потепління: синоптикиня здивувала прогнозом погоди
Вчора, 14:40
Окупанти нарощують кількість атак: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:14

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua