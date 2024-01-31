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За ексголову Верховного суду Князєва внесли заставу: він може вийти із СІЗО сьогодні

Катерина Іванова
glavcom.ua
За ексголову Верховного суду Князєва внесли заставу: він може вийти із СІЗО сьогодні
Наприкінці грудня ВАКС обмежив стороні захисту Князєва строк ознайомлення з матеріалами справи до 1 березня 2024 року. Після цієї дати справу мають направити до суду
фото: graty.me

Із травня 2023 року сума застави зменшилася із 107 млн грн до 18 млн грн

31 січня за колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва внесли заставу. Це відбулося після того, як учора, 30 січня, ВАКС зменшив заставну суму з 20 млн гривень до 18,1 млн.

За даними Центру протидії корупції, заставу внесли сьогодні, тож він зможе вийти із СІЗО. ЦПК вважає малоймовірним те, що суму сплатила родина підозрюваного самостійно, бо всі його рахунки арештовані. 

«Більше того, захист у грудні казав, що родина підозрюваного може внести максимум 10 млн грн. Примітно, що два тижні тому Князєв розлучився зі своєю дружиною, з якою вони пробули у шлюбі майже двадцять років», – йдеться у повідомленні. 

Князєв перебував під вартою із травня 2023 року. Спершу йому призначили заставу 107 млн грн, але до сьогодні її зменшили в кілька разів: 

  • вже за 2 тижні апеляція зменшила заставу до 75 млн грн;
  • у серпні 2023-го слідчий суддя зменшив Князєву заставу до 55 млн грн;
  • через місяць апеляція скинула заставу до 45 млн грн;
  • у жовтні слідчий суддя зменшив заставу до 35 млн;
  • у грудні заставу зменшили до 27 млн грн, того самого місяця заставу зменшили ще раз: до 20 млн грн;
  • учора, 30 січня 2024-го, Князєву зменшили заставу до 18,168 млн грн.

«За дуже цікавим збігом обставин новина про внесення застави співпала з появою інформації про те, що Вища рада правосуддя хоче зупинити розгляд дисциплінарних справ стосовно Князєва. Розлучення, зменшення застави, процес щодо поділу майна, вихід з-під варти. Якось надто багато одночасних подій і збігів у житті Князєва», – додали в Центрі протидії корупції.

Тим часом активісти з «Автомайдану» наголошують: якщо дисциплінарну справу Князєва зупинять — це стане небезпечним прецедентом, який допоможе іншим обвинуваченим суддям роками залишитися на посаді та отримувати плату. 

Наразі ексголова Верховного суду ще перебуває в слідчому ізоляторі, але сьогодні вийде з нього під обовʼязки. Зокрема, носити електронний браслет, здати закордонні паспорти, не відлучатися з Києва та інші.

Як відомо, НАБУ затримало Князєва у травні за підозрою в отриманні нібито неправомірно вигоди за рішення суду у справі приватних компаній. Ексголова ВСУ вину в інкримінованих йому злочинних не визнавав, а саму справу називав наслідком політичної боротьби.

У січні підозрюваний у хабарництві суддя Князєв розлучився з дружиною. Позов подала ексдружина судді Юлія Князєва, яка працює приватним нотаріусом. Вона пояснила, що стосунки з чоловіком припинені внаслідок несумісності характерів, різних поглядів на життєві проблеми та шляхи їх вирішення.

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Теги: суддя активісти правосуддя розлучення Місяць Верховный суд Всеволод Князєв

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