Російська влада та військові широко застосовують тортури в Україні – доповідь ООН

Голова комісії Ерік Мьосе: «Виявлені докази підтверджують, що російська влада діяла в рамках скоординованої державної політики застосування тортур проти українців»

Російська влада та військові багато разів застосовували та досі застосовують тортури проти українських військових та цивільних осіб у всіх областях України, які перебувають або побували під російським контролем. Такого висновку дійшла Незалежна міжнародна комісія з розслідування в Україні, доповідь якої представлена Генеральній асамблеї ООН, повідомляє Радіо Свобода.

У доповіді йдеться, що практика застосування тортур найчастіше мала один сценарій, що свідчить про їхній систематичний характер. Колишні полонені постійно описували одні й ті ж жорстокі методи, створені задля залякування, приниження, примусу і покарання. Комісія наводить дані про те, що в тортурах, яким піддавалися полонені в місцях їхнього утримання, брали участь співробітники ФСБ та Федеральної служби виконання покарань, і що вони діяли скоординовано та з чітким розподілом обов’язків під час тортур.

Крім побиття, тортур електрострумом, голодом і спрагою, російські наглядачі використовували сексуальне насильство, переважно проти полонених чоловічої статі. Постраждалі описували фізичний біль та травми з довгостроковими чи непоправними наслідками, а також наголосили на серйозних психологічних труднощах, з якими вони стикаються.

Задокументовано також випадки вбивств російськими співробітниками полонених українців – як військовополонених, так і цивільних осіб.

Голова комісії Ерік Мьосе заявив: «Виявлені нами докази підтверджують, що російська влада діяла в рамках скоординованої державної політики застосування тортур проти українських цивільних осіб та військовополонених і таким чином скоїла злочин проти людяності».

Генеральна прокуратура України відкрила 872 кримінальні справи про тортури. Звинувачення вже оголошені щодо 125 громадян Росії.

Нагадаємо, українську журналістку Вікторію Рощину утримували в СІЗО Таганрога, де застосовують тортури. Правозахисники повідомили, що її тримали в одиночній камері щонайменше з травня до вересня 2024 року. Про це заявила Медійна ініціатива за права людини. Правозахисники з'ясували, що українську журналістку утримували як мінімум у двох тюрмах: виправній колонії №77 у Бердянську та СІЗО №2 у Таганрозі.

Зазначається, що у виправній колонії № 77 у Бердянську також утримували греко-католицьких священників Івана Левицького та Богдана Гелету, яких повернули в Україну під час обміну 25 червня 2024 року. МІПЛ відомо, що у цьому місці утримання до бранців застосовують електрострум.

Правозахисники підкреслюють, що СІЗО № 2 в Ростовській області, що розташоване у Таганрозі, серед колишніх полонених вважається одним із найжорстокіших ізоляторів у Росії. Саме сюди з квітня 2022 року почали етапувати захисників Маріуполя.