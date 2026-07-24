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Відомий критик України зі США несподівано підтримав Київ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Відомий критик України зі США несподівано підтримав Київ
Тім Пул зробив нову заяву про Україну
фото: AP

Ще два роки тому Тім Пул закликав припинити військову допомогу Україні, а тепер висловив сподівання на підтримку з боку США

Американський політичний коментатор і подкастер Тім Пул різко змінив риторику щодо російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його допис у соцмережі X.

У новому дописі американець написав, що Україна «бореться за своє існування проти злого диктатора».  Також він заявив, що тепер усвідомлює важливість української перемоги над Росією. Крім того, блогер висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп і американський народ нададуть Україні підтримку.

Ця заява різко контрастує з його попередньою риторикою. У 2024 році Пул називав Україну «одним із найбільших ворогів» США, закликав припинити американську військову допомогу Києву та навіть говорив, що Вашингтон має «вибачитися перед Росією».

Поки що блогер публічно не пояснив, що саме стало причиною різкої зміни його поглядів на російсько-українську війну.

У 2024 році Міністерство юстиції США повідомило про схему, за якою співробітники російського державного телеканалу RT спрямували майже 10 мільйонів доларів медіакомпанії зі штату Теннессі. Хоча в обвинувальних документах компанію не назвали, опис відповідав Tenet Media, з якою співпрацював Тім Пул. Сам блогер заявив, що не знав про походження коштів і вважав себе жертвою обману.

Нагадаємо, американська блогерка Лора Лумер, яка раніше називала Україну «країною прихильників нацизму» та виступала проти фінансової допомоги Києву, нещодавно відвідала Україну. Вона побувала у Бучі й побачила місце масового поховання цивільних, убитих російськими окупантами. Після поїздки Лумер визнала вплив російської пропаганди на свої погляди та закликала Конгрес США провести слухання щодо поширення кремлівської дезінформації в американському медіапросторі. 

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Теги: росія Україна війна США

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