Офіс президента прокоментував приїзд союзниці Трампа до України

Раніше Лумер критикувала Україну та виступала проти американської допомоги Києву

Лора Лумер – американська консервативна блогерка та політична активістка, одна з найвпливовіших представниць руху MAGA

Офіс президента України привітав візит американської консервативної активістки та соратниці президента США Дональда Трампа Лори Лумер до України.

На Банковій наголосили, що особисте знайомство з наслідками російської агресії допомагає сформувати об'єктивне уявлення про війну та протистояти кремлівській пропаганді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Офісу президента.

«Дуже важливо, що Лора Лумер в Україні й бачить на власні очі, що тут відбувається. Немає кращого способу сформувати поінформовану точку зору, ніж особистий досвід, що дає можливість не піддаватися російській пропаганді», – наголосили в Офісі президента.

Лора Лумер – американська консервативна блогерка та політична активістка, одна з найвпливовіших представниць руху MAGA і прихильниця президента США Дональда Трампа. Раніше вона критикувала Україну та виступала проти американської допомоги Києву, однак останнім часом заявила, що стала жертвою російської пропаганди й змінила свою позицію на проукраїнську.

Нагадаємо, до України з візитом прибула американська ультраправа блогерка та активістка Лора Лумер, яку вважають близькою до оточення президента США Дональда Трампа.

Так, американка опублікувала відео, на якому зафіксовано її прибуття до України залізничним транспортом. Свій візит активістка пояснила бажанням особисто оцінити ситуацію в країні та перевірити твердження, які поширюються в американському інформаційному просторі.