Ворог окупував Веселе на Донеччині – DeepState

Ворог традиційно застосовує мотоциклетні підрозділи для розвідки другої лінії оборони українських військ

Російські загарбники захопили населений пункт Веселе Донецької області. Він розташований східніше Гродівки, у Покровському районі області. Про це повідомляє проєкт DeepState.

Як зазначається, ситуація «критична та продовжує погіршуватися». Російські загарбники тиснуть і продовжують досягати тактичних успіхів.

«За останні дні суттєво збільшилася кількість КАБів, які кацапи скидають на позиції Сил Оборони», – зауважується в повідомленні.

фото: DeepState

Крім того, ворог традиційно застосовує мотоциклетні підрозділи для розвідки другої лінії оборони українських військ.

Наразі офіційного підтвердження викладеної вище інформації немає.

За повідомленням Генштабу російські загарбники активно діють на Покровському і Торецькому напрямках. Від початку доби на фронті відбулося 76 бойових зіткнень.