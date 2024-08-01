Ворог окупував Веселе на Донеччині – DeepState
Ворог традиційно застосовує мотоциклетні підрозділи для розвідки другої лінії оборони українських військ
Російські загарбники захопили населений пункт Веселе Донецької області. Він розташований східніше Гродівки, у Покровському районі області. Про це повідомляє проєкт DeepState.
Як зазначається, ситуація «критична та продовжує погіршуватися». Російські загарбники тиснуть і продовжують досягати тактичних успіхів.
«За останні дні суттєво збільшилася кількість КАБів, які кацапи скидають на позиції Сил Оборони», – зауважується в повідомленні.
Крім того, ворог традиційно застосовує мотоциклетні підрозділи для розвідки другої лінії оборони українських військ.
Наразі офіційного підтвердження викладеної вище інформації немає.
За повідомленням Генштабу російські загарбники активно діють на Покровському і Торецькому напрямках. Від початку доби на фронті відбулося 76 бойових зіткнень.
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