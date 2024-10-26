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Аналітики The Telegraph пояснили, чому КНДР відправила війська в Україну

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Аналітики The Telegraph пояснили, чому КНДР відправила війська в Україну
Західні журналісти висловились про відправку військ КНДР в Україну
фото з відкритих джерел

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин давно співпрацює із кривавим диктатором Росії Володимиром Путіним

Залучення північнокорейських військових може значно посилити позиції Росії, яка зазнає великих втрат в Україні. Проте і Північна Корея, безсумнівно, отримує вигоду від цієї угоди. Британська газета The Telegraph виділила шість можливих причин, чому Пхеньян вирішив втрутитися в європейський конфлікт.

Спочатку Кім Чен Ин постачав Володимиру Путіну боєприпаси. Однак відправка тисяч військових стала переломним моментом, що означає значні зміни в розстановці сил. Видання зазначає, що союз між Росією та Північною Кореєю вплине на глобальну безпеку, хоча те, наскільки великим буде цей вплив, залежить від допомоги, яку Москва надасть Пхеньяну у відповідь.

The Telegraph пропонує шість можливих причин, які могли спонукати Кіма відправити своїх військових на європейську війну:

  • Фінансова вигода. Кім Чен Ин відчайдушно потребує іноземної валюти для підтримки свого режиму. Північна Корея вже давно відправляє цивільних працівників до Росії для заробітку, а тепер надіслала й «заробітчан» у військовій формі.

  • Міжнародне визнання. Кім прагне бути сприйнятим як лідер значущої держави, а не просто місцевий «божевільний диктатор». Участь у європейському конфлікті виводить його на глобальну політичну сцену.

  • Отримання бойового досвіду. Хоча армія Північної Кореї численна, близько 1,2 мільйона військових, вона не має сучасного бойового досвіду. Участь у війні в Україні надасть корейським військовим можливість здобути практику з безпілотниками, радіоелектронною боротьбою, ракетами та бронетехнікою, що може бути корисним у протистоянні з Південною Кореєю.

  • Модернізація армії. Північнокорейські збройні сили технічно застарілі. У відповідь на відправку своїх військових Кім може вимагати від Росії допомоги в модернізації своїх сухопутних сил.

  • Отримання стратегічних технологій. Деякі аналітики вважають, що Кім прагне отримати не стільки безпілотники чи гармати, скільки передові космічні й підводні технології, включаючи ракети дальньої дії, здатні досягти США.

  • Гарантії безпеки. Кім може прагнути укласти військовий союз з Росією, щоб у разі загрози для свого режиму отримати підтримку Кремля, наприклад, у випадку війни з Південною Кореєю.

До слова, президент України Володимир Зеленський наприкінці 976-го дня війни звернувся до народу. Він розповів про наслідки останніх ударів РФ по Дніпру та Києву, подякував рятувальникам, а також зауважив, що Москва налаштована лише на продовження агресії. Саме тому взяла в союзники Північну Корею.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

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Теги: армія військові технології Північна Корея Володимир Зеленський боєприпаси президент диктатор Москва конфлікт

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