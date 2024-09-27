Один з найкращих пластунів-розвідників. Згадаймо Андрія Горохолінського

Андрій Горохолінський ще з початку АТО брав участь в силах оборони

У 2014–2016 роках воював у складі добровольчого батальйону «Гарпун», який спеціалізувався на контрдиверсійних та розвідувальних операціях

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Горохолінського.

На фронті загинув один із кращих пластунів-розвідників у Силах спецоперацій – 42-річний Андрій Горохолінський (пластове псевдо Че Гевара). Він воював проти російських загарбників з 2014 року. Про втрату повідомив голова Крайової пластової ради Юрій Юзич.

Андрій Горохолінський народився 30 травня 1982 року в Кам’янці-Подільському. До «Пласту» він вступив 15-річним юнаком у рідному Кам’янці-Подільському. Вихованець гуртка «Вовки» підготовчого куреня імені Устима Кармелюка. Пластову присягу склав 1 травня 1999 року.

Вже тоді вирізнявся лідерськими здібностями: на обох таборах, які пройшов ще юнаком («Пластовий вітер» у 1999 і 2000 роках) був одразу в проводі.

У Збройних силах Че Гевара розвивався саме як розвідник, адже ще в «Пласті» здобув ступінь пластуна-розвідувача і любив цю справу. Працював, зокрема, й у ворожому підпіллі.

У 2000 році вступив на філософський факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

Студентом підтримував рідний осередок – був заступником керівника «Пласту» у Кам’янці-Подільському. Пройшов вишкіл виховників юнацтва, став пластовим виховником у 21 курені імені Григорія Сковороди у «Пласті» Львова.

З юнацтва Андрій готувався до війни. Навесні 2001 року вже був інструктором Подільського мілітарного вишколу. Підстаршина сьомого «Легіону» у 2001 році – це був перший табір, який офіційно отримав статус «військового пластування» як окремої спеціалізації.

Після табору Андрій Горохолінський вступив до старшого пластунства у Львові, був у курені «Вовча Ліга» імені Дмитра Донцова.

Співзасновник, ідейний та творчий натхненник бренду пластового однострою «Залізний Вовк».

У 2014–2016 роках воював у складі добровольчого батальйону «Гарпун», який спеціалізувався на контрдиверсійних та розвідувальних операціях фото: Юрій Юзич, Facebook

У 2014–2016 роках воював у складі добровольчого батальйону «Гарпун», який спеціалізувався на контрдиверсійних та розвідувальних операціях.

Згодом, у 2017–2020 роках, служив за контрактом.

Працював у компанії з виробництва захисного спорядження «Українська Броня» і робив усе можливе, щоб наростити спроможність України в майбутній великій війні з російськими окупантами.

Андрій Горохолінський У перші дні повномасштабного вторгнення Росії 2022 року знову пішов у військо, повернувшись з-за кордону фото: Юрій Юзич, Facebook

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії 2022 року знову пішов у військо, повернувшись з-за кордону.

Служив оператором у восьмому полку спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича.

Брав участь у боях на різних фронтових напрямках. Кілька разів отримував поранення та травми. Нагороджений різними військовими відзнаками та медалями.

Боєць загинув на фронті в ніч із 22 на 23 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання.

У нього залишилися батьки, дружина Тетяна та син Остап.

«Че Гевара – таке псевдо він мав в пластовому осередку, боровся за волю України з 2014 року. Тепер назавжди залишиться 42-річним Героєм, який віддав життя за Батьківщину», – написав Посітко пор Андрія Горохолінського.

Андрій Горохолінський воював проти російських загарбників з 2014 року https://24 фото: Михайло Посітко, міський голова Кам'янця-Подільського

Прощання із полеглим захисником Андрієм Горохолінським відбулося 25 вересня 2024 року у Кам'янці-Подільському. Поховали Андрія Горохолінського на Алеї Слави.

25 вересня в Кам’янець-Подільській громаді оголошено Днем жалоби.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.