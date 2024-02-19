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Благословив Сальдо на фейковий референдум. Архімандрит Московської церкви отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Благословив Сальдо на фейковий референдум. Архімандрит Московської церкви отримав підозру
СБУ заочно повідомила архімандриту УПЦ (МП)  про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України
фото: пресслужба СБУ

Як з'ясувало слідство, архімандрит регулярно запрошував зрадника Сальдо на богослужіння у храм

Підсанкційному настоятелю Свято-Успенського собору у Херсоні повідомлено про підозру у держзраді та пособництві державі-агресору. Про це повідомляє песслужба СБУ.

«Служба безпеки зібрала докази державної зради з боку екснастоятеля одного із соборів Херсонської єпархії УПЦ (МП) Олексія, який переховується на лівобережжі регіону. Після захоплення обласного центру він підтримав російських загарбників та увійшов до найближчого оточення зрадника Сальдо, ставши його духівником», – йдеться в повідомленні.

Як з'ясувало слідство, архімандрит регулярно запрошував зрадника Сальдо на богослужіння у храмі, а під час проповідей благословляв проведення незаконного референдуму РФ щодо «приєднання» Херсонщини до країни-агресора.

«Фігурант особисто звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до парафії РПЦ. За перехід клірика на сторону окупантів вони передали його собору захоплені території Укртелекому та місцевих бізнесменів у центральній частині Херсона», – розповіли у СБУ.

30 вересня 2022 року зрадник був запрошений до георгіївської зали кремля для участі в «церемонії включення» тимчасово захоплених регіонів України до складу РФ. З грудня 2022 року настоятель храму перебуває під санкціями РНБО. Під час звільнення Херсона клірик разом з російськими загарбниками втік на лівобережну частину південного регіону, там він став секретарем так званої Скадовської єпархії РПЦ.

СБУ заочно повідомила архімандриту УПЦ (МП)  про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  •  ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада);
  • ⁠ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору). 

Нагадаємо, СБУ затримала російську агентку, яку курував священник УПЦ МП. За матеріалами слідства, фігурантка «зливала» геолокації підрозділів ЗСУ в районі Краматорська.

Теги: СБУ слідство державна зрада звільнення священник

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