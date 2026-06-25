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Росія вдарила по АЗС у Сумах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росія вдарила по АЗС у Сумах
Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється
фото: скриншот з відео

На місці удару виникла пожежа

Сьогодні, 25 червня, російська терористична армія атакувала одну з автозаправних станцій у Зарічному районі Сум. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на в. о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

«Близько 06:00 зафіксовано влучання БпЛА по одній з автозаправних станцій у Зарічному районі міста. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється», – йдеться у повідомленні.

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За даними влади, на місці удару виникла пожежа. Працюють усі необхідні служби, триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, 24 червня під російськими ударами опинилися автозаправні станції «Нафтогазу» у трьох областях та газовидобуток на Полтавщині. Одна людина дістала серйозні поранення.

Також 21 червня російська терористична армія атакувала БпЛА автозаправку у Запоріжжі.

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Теги: АЗС Суми війна

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