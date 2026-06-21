Росія вдарила по АЗС у Запоріжжі, поранено людину

Одна людина дістала поранень через атаку РФ

Сьогодні, 21 червня, російська терористична армія атакувала БпЛА автозаправку у Запоріжжі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За попередніми даними, одна людина дістала поранень.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у Тростянці Сумської області внаслідок нічної російської атаки не залишилося жодної працюючої автозаправної станції.

Зауважимо, що в одному із сіл Вінницької області постраждали два будинки внаслідок сьогоднішньої атаки. Зокрема, вибухова хвиля зачепила місцевий будинок культури – там пошкоджено скління вікон.

Як повідомлялося, у ніч на 21 червня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400, двома аеробалістичними ракетами «Кинджал» та 105 ударними БпЛА.

До слова, за тиждень Росія запустила по території України близько 2200 ударних дронів, понад 1800 керованих авіаційних бомб та 87 ракет різних типів.