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Росія атакувала Балаклію безпілотниками

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Балаклію безпілотниками
У Балаклії є влучання безпілотників
фото з відкритих джерел

У місті пролунали щонайменше два вибухи

У ніч на 2 серпня російські війська здійснили атаку на центральну частину Балаклії в Харківській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Балаклійської міської військової адміністрації Віталія Карабанова.

За інформацією Карабанова, у місті пролунали щонайменше два вибухи.

За його словами, ударні безпілотники влучили у приватне домоволодіння та нежитлову будівлю. Подія сталася в центрі населеного пункту.

Карабанов додав, що інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, російські терористи у ніч проти п’ятниці, 1 серпня, атакувала «шахедами» Балаклію Харківської області. У місті зафіксовано декілька влучань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова.

«Удари припали по цивільному промисловому підприємству. На місці події виникла пожежа», – йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що у ніч на 1 серпня безпілотники атакували місто Таганрог у Ростовській області. Пролунало щонайменше 10 вибухів. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що за попередньою інформацією, є результати в районі авіабудівного підприємства імені Берієва.

Крім того, у селі Петрушино, ймовірно, є ураження в місці базування 325 авіремонтного та 708 віськово-транспортного авіаційного полку.

У ніч на 29 липня безпілотники атакували Ростовську область, місто Сальськ. У Сальську безпілотники вдарили по залізничному об'єкту, там розгорілася масштабна пожежа.

Теги: вибух безпілотник Балаклія

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