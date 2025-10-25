Атака на Дніпропетровщину: є жертви та руйнування

Дніпропетровщину вночі атакували ракетами, БпЛА та артилерією

Російські війська в ніч на суботу, 25 жовтня, здійснили комбінований удар по Дніпропетровській області із застосуванням ракет, БпЛА та артилерії. Внаслідок атаки є жертви та серйозні руйнування інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

Найбільше постраждала Синельниківщина, куди ворог спрямував ракети та ударні БпЛА. Під ударом опинилися Петропавлівська, Маломихайлівська та Покровська громади.

фото: Владислав Гайваненко

Як зазначає Владислав Гайваненко, загинуло двоє мирних жителів, ще семеро людей отримали поранення. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, господарська споруда, магазин та автомобілі. Виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані.

Павлоградський район: Вербківську громаду було атаковано ударними БпЛА, що спричинило пошкодження інфраструктури.

Нікопольщина: Ворог безперервно бив по Нікополю дронами та артилерією. Внаслідок обстрілів зайнялися гараж та легковий автомобіль.

Захисники неба Дніпропетровщини відбили частину атаки. Повітряне командування (ПвК) повідомило про знищення 6 ворожих БпЛА на території області.

Нагадаємо, у ніч проти 25 жовтня російські війська майже годину обстрілювали передмістя Харкова. Звуки вибухів було чутно навіть у самому місті – їх налічували більше десяти, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Харків».

Станом на 1:06 зафіксували 13-й вибух, а протягом наступних десяти хвилин повідомлення оновлювалися про 14-й та 15-й вибухи.