РФ зменшила застосування артилерії для обстрілів Часового Яру: що задумав ворог

Триває 1103-й день повномасштабної війни

У північній частині міста Часів Яр Донецької області, за яке вже майже рік тривають бої, російські загарбники активно накопичують особовий склад. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитра Запорожця, якого цитує «Супільне».

Запорожець повідомив, що війська РФ зменшили застосування артилерії для обстрілів міста. Він припустив, що це може бути пов'язано з активним накопиченням живої сили РФ та підготовкою окупантів до можливих активніших штурмів у різних частинах Часового Яру.

Станом на сьогодні окупанти продовжують використовувати тактику малих штурмових груп. За його словами, під час переміщення російської піхоти, українські військові завдають ударів по ній.

«Зараз з погодою трішки стало краще, менше туманів, є можливість активніше застосовувати безпілотні авіаційні комплекси, дрони-камікадзе, FPV-дрони та інші», – сказав речник.

Нагадаємо, триває 1103-й день повномасштабної війни.

За минулу добу відбулося 83 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Окупанти за добу завдали двох ракетних та 76 авіаційних ударів, залучили для ураження дві ракети та 95 керованих бомб, задіяли для уражень 987 дронів-камікадзе та здійснили понад 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Крім того, російські терористи у ніч проти 2 березня атакували Україну 79-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.