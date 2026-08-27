Росія атакувала торговий центр у Харкові, є загиблий та постраждалі

Унаслідок російського удару загинув 40-річний чоловік

У четвер, 27 серпня, російські окупанти атакували торговий центр в Основ'янському районі Харкова. Унаслідок удару загинув чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За словами очільника області, загиблому було 40 років. Спочатку повідомлялося про двох поранених, однак згодом кількість постраждалих зросла до чотирьох.

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, один із постраждалих перебуває у вкрай важкому стані.

На місці удару працюють підрозділи ДСНС та інші екстрені служби. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки та евакуюють людей.

Останніми днями російські війська неодноразово атакували торговельні центри в різних регіонах України. 26 серпня окупанти двічі вдарили безпілотниками по триповерховому торговому центру в центрі Лозової на Харківщині. Тоді постраждали десятеро людей.

24 серпня під ударами опинилися два «Епіцентри» в Одесі та продовольчі склади – постраждали п'ятеро людей. 21 серпня росіяни двома безпілотниками вдарили по ТРЦ «Сонячна галерея» у Кривому Розі. Внаслідок атаки загинули 16 людей, понад 130 постраждали.

Радник президента України з технологічних питань Сергій Бескрестнов (Флеш) попередив українців про нову тактику російських атак. За його словами, що росіяни можуть цілеспрямовано атакувати великі торговельні центри. Ппісля оголошення тривоги на евакуацію часто залишається лише одна-дві хвилини.