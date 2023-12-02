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Військовому, який продав дизельне пальне свого підрозділу, повідомлено про підозру

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Військовому, який продав дизельне пальне свого підрозділу, повідомлено про підозру
Командиру взводу повідомлено про підозру в недбалому ставленні до військової служби
фото: ДБР

Завдані державі збитки перевищили 1,4 млн грн

Командира взводу однієї з військових частин протиповітряної оборони Одеської області підозрюють у продажі дизельного пального свого підрозділу. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що військовослужбовець відповідав за отримання та видачу дизельного пального, призначеного для потреб підрозділу. Задля власної вигоди він продав понад 20 тонн пального з 30 тонн, виділених військовим.

Завдані державі збитки перевищили 1,4 млн грн. Після початку кримінального провадження чоловік відшкодував усю суму в повному обсязі.

Наразі командиру взводу повідомлено про підозру в недбалому ставленні до військової служби. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, у Харкові затримали місцевого жителя, який видурив 10 тис. дол. у дружини загиблого військового, обіцяючи «повернути його з полону».

До слова, на Полтавщині суд призначив три роки тюрми, які замінив на рік іспитового терміну місцевому безробітному, обвинуваченому в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. 

Теги: ДБР кримінал військові пальне

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