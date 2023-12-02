Військовому, який продав дизельне пальне свого підрозділу, повідомлено про підозру

Командиру взводу повідомлено про підозру в недбалому ставленні до військової служби

Завдані державі збитки перевищили 1,4 млн грн

Командира взводу однієї з військових частин протиповітряної оборони Одеської області підозрюють у продажі дизельного пального свого підрозділу. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Зазначається, що військовослужбовець відповідав за отримання та видачу дизельного пального, призначеного для потреб підрозділу. Задля власної вигоди він продав понад 20 тонн пального з 30 тонн, виділених військовим.

Завдані державі збитки перевищили 1,4 млн грн. Після початку кримінального провадження чоловік відшкодував усю суму в повному обсязі.

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Наразі командиру взводу повідомлено про підозру в недбалому ставленні до військової служби. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, у Харкові затримали місцевого жителя, який видурив 10 тис. дол. у дружини загиблого військового, обіцяючи «повернути його з полону».

До слова, на Полтавщині суд призначив три роки тюрми, які замінив на рік іспитового терміну місцевому безробітному, обвинуваченому в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.