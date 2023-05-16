Обшуки без рішення суду. Путінська Росія готує подарунок для росіян

У деяких випадках силовики можуть навіть не залучати понятих для проведення обшуку

ФСБ зажадала отримати право проводити обшуки у росіян без дозволу суду

Федеральна служба безпеки Росії розробила інструкцію для силовиків, яка дає змогу проводити обшуки будинків, квартир та транспортних засобів росіян без рішення суду. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Інструкція визначає випадки, коли представники спецслужби можуть «проводити обстеження», що обмежує конституційне право громадян Росії на недоторканність житла. До випадків, коли ФСБ може навідатися до росіян без судового дозволу, належать ситуації, «які не терплять зволікання і можуть призвести до скоєння тяжкого чи особливо тяжкого злочину». Також несанкціоновані обшуки будуть дозволені за наявності даних про події та дії, що «створюють загрозу державній, військовій, економічній, інформаційній чи екологічній безпеці» Росії.

Після обшуків на цих підставах силовики мають повідомити суд про їхнє проведення протягом 24 годин. Однак, щоб почати обшук, представникам спецслужби потрібно буде отримати ухвалу від одного з керівників органу безпеки – першого заступника директора ФСБ, керівника департаменту чи управління, їх заступників чи начальників територіальних органів безпеки.

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Згідно з новою інструкцією ФСБ, силовики можуть вилучати підозрілі документи, матеріали та предмети, на зберігання яких немає дозволу. Якщо обшуки відбуватимуться «у важкодоступній місцевості та (або) за відсутності належних засобів зв'язку», або можуть загрожувати здоров'ю та життю людей, силовики можуть не залучати понятих.

Нагадаємо, що контррозвідники Служби безпеки України нейтралізували агентурну мережу ФСБ РФ у результаті багатоетапної спецоперації на Запоріжжі. Одним із учасників групи був колишній військовий, а іншим – особистий водій місцевого високопосадовця-чиновника. Зловмисники займались підготовкою терактів проти командного складу Сил оборони та співробітників СБУ, які дислокуються на території регіону і залучені до виконання бойових завдань на південному фронті. Для цього російська агентура збирала «погодинну» інформацію про місця тимчасового базування та маршрути переміщення українських захисників.