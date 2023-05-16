Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Обшуки без рішення суду. Путінська Росія готує подарунок для росіян

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Обшуки без рішення суду. Путінська Росія готує подарунок для росіян
У деяких випадках силовики можуть навіть не залучати понятих для проведення обшуку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

ФСБ зажадала отримати право проводити обшуки у росіян без дозволу суду

Федеральна служба безпеки Росії розробила інструкцію для силовиків, яка дає змогу проводити обшуки будинків, квартир та транспортних засобів росіян без рішення суду. Про це повідомляють російські ЗМІ. 

Інструкція визначає випадки, коли представники спецслужби можуть «проводити обстеження», що обмежує конституційне право громадян Росії на недоторканність житла. До випадків, коли ФСБ може навідатися до росіян без судового дозволу, належать ситуації, «які не терплять зволікання і можуть призвести до скоєння тяжкого чи особливо тяжкого злочину». Також несанкціоновані обшуки будуть дозволені за наявності даних про події та дії, що «створюють загрозу державній, військовій, економічній, інформаційній чи екологічній безпеці» Росії.

Після обшуків на цих підставах силовики мають повідомити суд про їхнє проведення протягом 24 годин. Однак, щоб почати обшук, представникам спецслужби потрібно буде отримати ухвалу від одного з керівників органу безпеки – першого заступника директора ФСБ, керівника департаменту чи управління, їх заступників чи начальників територіальних органів безпеки.

Згідно з новою інструкцією ФСБ, силовики можуть вилучати підозрілі документи, матеріали та предмети, на зберігання яких немає дозволу. Якщо обшуки відбуватимуться «у важкодоступній місцевості та (або) за відсутності належних засобів зв'язку», або можуть загрожувати здоров'ю та життю людей, силовики можуть не залучати понятих.

Нагадаємо, що контррозвідники Служби безпеки України нейтралізували агентурну мережу ФСБ РФ у результаті багатоетапної спецоперації на Запоріжжі. Одним із учасників групи був колишній військовий, а іншим – особистий водій місцевого високопосадовця-чиновника. Зловмисники займались підготовкою терактів проти командного складу Сил оборони та співробітників СБУ, які дислокуються на території регіону і залучені до виконання бойових завдань на південному фронті. Для цього російська агентура збирала «погодинну» інформацію про місця тимчасового базування та маршрути переміщення українських захисників.

Читайте також: Замахи на Путіна і Гобліна. До чого ФСБ готує Росію?
Теги: росія обшук ФСБ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай намагатиметься допомогти Росії не отримати стратегічної поразки
До чого ЄС підштовхує Китай – чому Пекін зацікавлений, щоби РФ не програла
14 травня, 10:51
Окупанти постійно обстрілюють міста та села Запорізької області
Окупанти вдарили по Гуляйполю, є постраждалий
13 травня, 11:31
У війську окупантів поповнення із числа відмобілізованих осіб
Росія кидає на фронт військових із психічними розладами
13 травня, 07:26
Ріші Сунак: «Є лише одна людина, яка несе відповідальність за незаконне вторгнення в Україну, і це Путін»
Путін заявив, що війну розпочав Захід. Прем'єр Британії відреагував
9 травня, 16:22
Щоб компенсувати відсутність успіху у захопленні та утриманні каналу, Росія, ймовірно, будує водопровід, щоб зменшити нестачу води в Донецьку
Британська розвідка озвучила нову проблему Донбасу через війну
9 травня, 09:27
У Парижі та Мадриді помічені активісти з однаковими плакатами, на яких написані пропагандистські гасла проти України, ЄС і НАТО
Спецслужби РФ влаштовують фейкові мітинги проти України та партнерів у Європі: деталі
8 травня, 08:18
Зеленський намагався налагодити діалог з РФ коли став президентом України
Зеленський назвав Путіна терористом та розповів, що про нього думає
29 квiтня, 14:30
«Путінська війна в Україні повернеться до Росії бумерангом громадянської війни»
Мир з Росією можливий. Тільки за двох умов
29 квiтня, 06:25
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван
Білий дім відреагував на заклики республіканців щодо припинення допомоги Україні
25 квiтня, 06:28

Соціум

Розміром понад 100 метрів: до Землі з неймовірною швидкістю мчить астероїд
Розміром понад 100 метрів: до Землі з неймовірною швидкістю мчить астероїд
Обшуки без рішення суду. Путінська Росія готує подарунок для росіян
Обшуки без рішення суду. Путінська Росія готує подарунок для росіян
У російському прикордонні «бавовна»: РФ заявляє про українські безпілотники (відео)
У російському прикордонні «бавовна»: РФ заявляє про українські безпілотники (відео)
На Брянщині після авіакатастрофи тривають пошуки пілота російського літака
На Брянщині після авіакатастрофи тривають пошуки пілота російського літака
Громадяни Фінляндії стали небажаними гостями у Росії: причина
Громадяни Фінляндії стали небажаними гостями у Росії: причина
Білорусь злякалась авіатрощі у Брянській області: яке рішення ухвалила
Білорусь злякалась авіатрощі у Брянській області: яке рішення ухвалила

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
«Там істерика». Повітряні сили прокоментували авіатрощу в Брянській області
17K
У Києві чути вибухи
13K
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
11K
У Москві пролунав вибух, у небо здійнявся чорний дим (відео)
9328
Яке майбутнє чекає на Росію. Розвіємо деякі фантазії українців
7247
Білоруська опозиція назвала ймовірний діагноз Лукашенка

Новини

Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
Сьогодні, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
Вчора, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
Вчора, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
Вчора, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
Вчора, 03:50
У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи
Вчора, 00:44

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту