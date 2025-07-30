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Росія атакує Україну безпілотниками: у яких містах пролунали вибухи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакує Україну безпілотниками: у яких містах пролунали вибухи
Україна перебуває під атакою БпЛА
фото з відкритих джерел

Вибухи пролунали у Павлограді та Миколаєві

У ніч на 30 липня російська окупаційна армія атакує Україну безпілотниками. Вибухи пролунали в Павлограді та Миколаєві. Про це повідомляє «Главком».

Місцеві телеграм-канали пишуть, що у Павлограді пролунала серія вибухів. Військові попереджали про ворожі дрони на сході Дніпропетровської області, що рухалися у північно-західному напрямку. Мешканців Павлограда та району закликали перебувати в укриттях. 

Також щонайменше один вибух було чутно в Миколаєві. Перед цим військові повідомили про ракетну небезпеку для Миколаївської та Херсонської областей. Крім того, двічі фіксувалася швидкісна ціль у напрямку Очакова (Миколаївська область).

Нагадаємо, російські терористи атакували один з пенітенціарних закладів Запорізької області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Також зруйновано приміщення установи. Пошкоджені приватні будинки поруч.

Згодом стало відомо, що у результаті ворожого удару по виправній колонії на Запоріжжі загинули засуджені, 42 – отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну кримінально-виконавчу службу.

Крім того, російські терористи завдали ракетного удару по Кам’янському на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Внаслідок обстрілу частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася. Поряд – пошкоджені медзаклади: пологовий та відділення міської лікарні.

«Загинули двоє людей. Ще п'ятеро постраждалих. Дві жінки – «важкі». Одна з них – вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

До слова, внаслідок чергової російської атаки пошкоджена будівля та пожежно-рятувальна техніка одного з підрозділів ДСНС у Кропивницькому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рятувальників.

«У ніч на 28 липня місто зазнало чергової російської атаки. Загиблих і травмованих немає. Під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу ДСНС перебував в укритті», – йдеться в повідомленні.

Теги: Дніпропетровщина Миколаїв вибух

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