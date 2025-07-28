У Києві тривога тривала вісім хвилин

Тривога була оголошена через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння

Станом на 15:55 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. О 16:03 пролунав відбій.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, у ніч на 28 липня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок ударів є постраждалі. У Дарницькому районі столиці, попередньо, вибило вікна у житловій багатоповерхівці.