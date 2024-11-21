Путін заявив, що «попереджатиме» українців про застосування ракет середньої дальності

За словами очільника Кремля, РФ «публічно попереджатиме про атаки» ракетами «Орєшнік» по Україні

Як каже Путін, росіяни будуть «завчасно пропонувати мирним мешканцям та просити громадян дружніх країн, які перебувають в Україні, залишити небезпечні зони»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія збирається «попереджати» цивільних українців про застосування ракет середньої дальності «Орєшнік». Про це він сказав у своєму зверненні.

За словами Путіна, Росія може продовжити використовувати ракети «Орєшнік». І надалі, «обираючи в разі необхідності об'єкти для ураження на території України», росіяни будуть «завчасно пропонувати мирним мешканцям та просити громадян дружніх країн, які перебувають в Україні, залишити небезпечні зони».

Очільник Кремля запевнив, що росіяни робитимуть це публічно і без побоювань, адже засобів протидії цій зброї, за словами Путіна, не існує.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін у своєму зверненні повідомив, що російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Диктатор заявив про «успішне випробування» нового озброєння. За його словами, нібито під час атаки було уражено «промисловий комплекс, який виробляє ракетну техніку».

Застосування ракети «Орєшнік» є нібито відповіддю на плани США з виробництва і розгортання ракет середньої і меншої дальності в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Така ракета призначена для доставлення ядерних зарядів. Втім, як сказав сам Путін, вона не несла ядерний заряд.

Як наголосив очільник Кремля, засобів протидії ракетам «Орєшнік» нібито не існує. Їхня швидкість, за словами Путіна, 10 махів, що дорівнює 2,5-3 км за секунду.

Раніше Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляв, що російські війська вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою.

До слова, Повітряні сили ЗСУ зауважували, що Росія атакувала Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ за попередньою інформацією було запущено міжконтинентальну балістичну ракету «Рубіж».

Як відомо, за допомогою нарощування виробництва і паузи в обстрілах Росія накопичила понад 1,5 тис. ракет з дальністю понад 350 км.