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Сікорський привіз у США збитий російський «Шахед»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сікорський привіз у США збитий російський «Шахед»
Збитий в Україні безпілотник типу «Шахед»
фото: Polsat News

Глава МЗС Польщі вирішив показати американцям «символ загибелі тисяч невинних людей»

Глава польського Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський привіз на конференцію консерваторів Conservative Political Action Conference у США збитий російський ударний дрон типу «Шахед». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика.

Сікорський оприлюднив відеоролик, в якому зазначив, що дрон збили українці, а потім його вивезли до Польщі.

Дипломат зазначив, що у завтра, 22 лютого, на конференції може виступити президент США Дональд Трамп.

«Конференція консервативної політичної дії у Вашингтоні – одна з найвпливовіших політичних подій у світі. Цього року учасники можуть спостерігати за символом загибелі тисяч невинних людей, збитим українцями і переданих Польщею: іранським безпілотником «Шахед», – написав він.

Нагадаємо, РФ оснащує дрони-камікадзе типу «Шахед» новим видом бойової частини.

Росія може зменшити темпи виробництва ударних дронів типу «Шахед» та переключитися на виготовлення безпілотників-приманок для перевантаження української ППО.

Як повідомлялося, слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом російської атаки по укриттю 4-го енергоблока Чорнобильської атомної електростанції. Всередині та поблизу укриття СБУ виявила уламки корпуса російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером. За даними слідства, окупанти атакували ЧАЕС дроном-камікадзе під назвою «Герань-2» типу «Шахед».

До слова, європейська компанія Helsing передасть Україні 6 тис. ударних безпілотників, оснащених штучним інтелектом.

Теги: дрон безпілотник США Польща МЗС

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