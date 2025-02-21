Сікорський привіз у США збитий російський «Шахед»

Глава МЗС Польщі вирішив показати американцям «символ загибелі тисяч невинних людей»

Глава польського Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський привіз на конференцію консерваторів Conservative Political Action Conference у США збитий російський ударний дрон типу «Шахед». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика.

Сікорський оприлюднив відеоролик, в якому зазначив, що дрон збили українці, а потім його вивезли до Польщі.

Sojusz polsko-amerykański jest nierozerwalny.



Conservative Political Action Conference (CPAC) w Waszyngtonie to jedno z najbardziej wpływowych wydarzeń politycznych na świecie. W tym roku uczestnicy mogą oglądać zestrzelony przez Ukraińców a dostarczony przez Polskę symbol… pic.twitter.com/A7frYBL1gM — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) February 21, 2025

Дипломат зазначив, що у завтра, 22 лютого, на конференції може виступити президент США Дональд Трамп.

«Конференція консервативної політичної дії у Вашингтоні – одна з найвпливовіших політичних подій у світі. Цього року учасники можуть спостерігати за символом загибелі тисяч невинних людей, збитим українцями і переданих Польщею: іранським безпілотником «Шахед», – написав він.

Нагадаємо, РФ оснащує дрони-камікадзе типу «Шахед» новим видом бойової частини.

Росія може зменшити темпи виробництва ударних дронів типу «Шахед» та переключитися на виготовлення безпілотників-приманок для перевантаження української ППО.

Як повідомлялося, слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом російської атаки по укриттю 4-го енергоблока Чорнобильської атомної електростанції. Всередині та поблизу укриття СБУ виявила уламки корпуса російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером. За даними слідства, окупанти атакували ЧАЕС дроном-камікадзе під назвою «Герань-2» типу «Шахед».

До слова, європейська компанія Helsing передасть Україні 6 тис. ударних безпілотників, оснащених штучним інтелектом.