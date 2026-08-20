Окупанти вдарили по цивільних у Слов’янську та Краматорську: 10 людей поранені

Російські війська атакували міста дронами та авіабомбами, пошкодивши магазини, підприємство й інфраструктуру

Російські війська 20 серпня завдали ударів по Слов’янську та Краматорську Донецької області. Щонайменше 10 людей отримали поранення, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, пише «Главком».

Слов’янськ росіяни атакували о 08:20 безпілотниками. Один із дронів влучив у крамницю в житловому мікрорайоні. Після удару там виникла пожежа, а поранення отримали троє людей.

Краматорськ російські військові почали атакувати о 10:50. За попередніми даними, вони дев’ять разів ударили по місту, застосувавши, зокрема, авіабомби ФАБ-250 з модулями УМПК. У Краматорську поранення отримали семеро людей. Унаслідок обстрілів пошкоджені крамниця, підприємство та інфраструктурний об’єкт.

фото: Вадим Філашкін / Донецька ОДА

Місцева влада та екстрені служби продовжують працювати на місцях ударів. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів, а медики надають допомогу постраждалим. За словами Філашкіна, російські війська знову атакували міста серед білого дня, коли на вулицях перебували цивільні. Він закликав жителів області не ігнорувати небезпеку та скористатися можливістю евакуюватися до безпечніших регіонів.

Донецька область залишається однією з головних цілей російських атак. Окупанти регулярно обстрілюють населені пункти регіону з авіації, артилерії та за допомогою безпілотників. Через близькість до лінії фронту влада закликає цивільних, які залишаються в небезпечних районах, виїжджати. Наразі 10 поранених – це підтверджена кількість постраждалих, яку повідомила обласна влада. Дані можуть змінитися після завершення роботи екстрених служб і уточнення наслідків ударів.

Нагадаємо, що прикордонникам вдалося збили крилату ракету з кулемета, збита ціль впала поза межами населених пунктів.