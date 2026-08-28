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Росія знищила близько 90% складів торговельних мереж – міністр агрополітики

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія знищила близько 90% складів торговельних мереж – міністр агрополітики
Росія систематично атакує та знищує склади й логістичні центри в Україні
фото: Дмитро Стретович

Тарас Висоцький запевнив, що загрози дефіциту базових продуктів харчування в Україні немає

Російські атаки знищили близько 90% логістичної інфраструктури, яку торговельні мережі використовували для зберігання та розподілу продуктів харчування. Водночас українцям не загрожує системний дефіцит продуктів. Про це заявив міністр аграрної політики України Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами, повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрінформ».

За словами міністра, через руйнування складів і логістичних центрів торговельним мережам доведеться перебудовувати систему постачання. Зокрема, продукти можуть доставляти безпосередньо «з коліс» та використовувати інші варіанти оперативної логістики.

«На сьогодні знищено, умовно кажучи, 90% логістики продуктів харчування торговельними мережами, але разом з тим, це не означає, що українці залишаться без продуктів харчування. Буде змінна логістика, як кажуть, з коліс, інші варіанти оперативного постачання», – зазначив Висоцький.

Він наголосив, що загрози голоду або системного фізичного дефіциту продуктів немає. На тлі прицільних російських атак на логістичні центри фактично єдиною альтернативою стає пряме постачання продукції від виробників до торговельних мереж. Така схема є дорожчою, складнішою та потребує більше часу.

Водночас наслідки атак можуть позначитися на асортименті товарів у магазинах. Однак базові продукти, за словами міністра, залишатимуться доступними для споживачів. «Асортимент – так, може дещо постраждати, ми про це раніше попереджали. Але загрози для фізичної наявності, принаймні базових продуктів у найближчих доступних до споживача магазинах, відсутні», – підкреслив він.

За останній місяць російські війська атакували балістичними ракетами та безпілотниками склади й розподільчі центри продуктових мереж «Фора», Varus, «Сільпо» та NOVUS.

Нагадаємо, раніше експерти попереджали, що через російські удари по складах і логістичних центрах з українських магазинів можуть тимчасово зникати окремі товари. Найбільші ризики стосуються продукції, яка швидко псується або потребує спеціальних умов зберігання: м'яса, риби та морепродуктів, молочної продукції, свіжих овочів і фруктів.

Через знищення розподільчих центрів торговельні мережі змушені шукати нові склади, перебудовувати маршрути та перерозподіляти запаси. Логістичні витрати вже зросли у 1,5–2 рази, а дефіцит холодильних складів може призвести до подорожчання окремих продуктів на 5–7%. Водночас масового дефіциту товарів експерти не прогнозують – радше йдеться про тимчасові перебої та скорочення асортименту.

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Теги: міністр продукти Мінагрополітики українці Тарас Висоцький Сільпо

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