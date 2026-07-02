Atlantic Council: Блокада Криму руйнує образ Путіна як «відновника імперії»

Крим ризикує перетворитися з головної перемоги Путіна на символ краху його режиму

Проблеми окупантів на Кримському півострові створюють для командування РФ значні логістичні перешкоди, проте головна небезпека полягає в руйнуванні пропагандистського міфу про Володимира Путіна як «відновника імперії». Наслідки цієї ситуації проаналізував редактор служби UkraineAlert аналітичного центру Atlantic Council Пітер Дікінсон, передає «Главком».

Він підкреслив, що з 2022 року півострів залишається стратегічним хабом для забезпечення угруповання військ РФ на південному напрямку. Проте успішне застосування Україною безпілотників здатне позбавити Крим статусу великої військової бази. Це не лише заблокує логістику окупаційних сил на півдні, а й знизить інтенсивність обстрілів українських міст.

Аналітик звертає увагу на психологічний аспект кризи. Захоплення Криму у 2014 році стало основою путінської імперської пропаганди. Нинішній надзвичайний стан на півострові, неспроможність захистити його від повітряних атак та забезпечити базові побутові умови є особистою ганьбою для очільника Кремля. За оцінкою автора, поглиблення цієї кризи здатне дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в самій Росії.

Дікінсон зазначає, що в умовах військових поразок Путін зазвичай схильний до прихованого відступу, як це вже відбувалося під час звільнення Херсона чи після ударів по Чорноморському флоту, коли російські кораблі залишили Крим. Російська цензура тоді повністю проігнорувала втрату контролю над морем.

Експерт вважає, що у разі подальшого послаблення позицій у Криму Кремль не піде на ядерну ескалацію, а намагатиметься штучно занизити важливість півострова в інформаційному полі та переключити увагу суспільства на інші теми. У підсумку Крим, який вважався головним досягненням Путіна, може перетворитися на символ краху його імперської політики.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що головним завданням РФ залишається остаточне захоплення Донбасу та «Новоросії», запевняючи, нібито Росія не дасть Україні шансу зупинити просування своїх військ.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що ситуація для РФ нібито залишається «під контролем», а Захід не може перемогти Росію на полі бою.

Путін стверджував, що Україна нібито «відступає по всій лінії фронту», а Росію, за його словами, намагаються «прибрати як світовий фактор».