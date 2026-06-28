Диктатор Путін зазначив, що удари ЗСУ по російській інфраструктурі начебто не впливають на ситуацію на фронті

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що головним завданням РФ залишається остаточне захоплення Донбасу та Новоросії, запевняючи, нібито Росія не дасть Україні шансу зупинити просування своїх військ. Про це пише «Главком».

За його твердженнями, удари ЗСУ по російській інфраструктурі начебто взагалі не впливають на ситуацію на фронті, тоді як відповідні удари РФ є значно потужнішими. Путін також розповів про наявність нових переговорних пропозицій, зокрема щодо призупинення взаємних ударів углиб територій, але знову почав погрожувати, заявивши, що «порятунок київського режиму в плани Кремля не входить». На його думку, Україна намагається обмежити бойові дії лише чотирма регіонами заради перекидання сил, а також нібито може спробувати провести відволікаючу операцію.

У своїх фронтових фантазіях глава Кремля розповів про щоденне просування армії РФ у Запорізькій області та нібито ліквідацію українських ДРГ. На Донбасі Путін навигадував про нібито прорив трирівневої лінії оборони в зоні угруповання «Центр» і швидкий рух до Слов'янська та Добропілля, де у ЗСУ начебто немає підготовлених рубежів.

Крім того, диктатор пригрозив Сумській області створенням «зони безпеки». Він збрехав, нібито російським військам до Сум залишилося близько 10 км, хоча насправді ця відстань становить понад 20 км, і додав, що політичних планів на місто РФ буцімто не має. Путін підсумував, що російські війська нібито продовжуватимуть робити все для досягнення цілей так званої «СВО».

У риториці Володимира Путіна поняття «Новоросія» охоплює південно-східні та південні регіони України. На підставі його заяв, до цієї території належать вісім українських областей: Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Дніпропетровська та Харківська. Цей термін використовується для позначення територій, які, згідно з ідеологічним трактуванням Кремля, не входили до складу України в історичні (царські) часи, а були приєднані пізніше.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що ситуація для РФ нібито залишається «під контролем», а Захід не може перемогти Росію на полі бою.

Путін стверджував, що Україна нібито «відступає по всій лінії фронту», а Росію, за його словами, намагаються «прибрати як світовий фактор».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський затвердив Службі безпеки України 40-денну операцію впливу на державу-агресорку Росію заради спонукання до закінчення війни.