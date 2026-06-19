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The Economist: Вашингтон прозрів. Команда Трампа більше не вірить Путіну

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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The Economist: Вашингтон прозрів. Команда Трампа більше не вірить Путіну
Трамп зрозумів те, про що Україна говорить роками
фото: Офіс Президента

У США заговорили про нове «вікно можливостей» для України, а Київ і Вашингтон уже обговорюють можливий сценарій припинення вогню

У Вашингтоні дедалі більше переконуються, що Росії не можна довіряти, а Україна залишається сильною стороною у війні. На цьому тлі між Києвом та командою президента США Дональда Трампа активізувалися контакти щодо можливих шляхів завершення бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Economist.

Зміна настроїв у Вашингтоні

Як зазначає видання, останніми місяцями в американській столиці відбулися помітні зміни у сприйнятті війни. Серед представників адміністрації Трампа зміцнюється думка, що Кремль не виконує своїх обіцянок, а Україна не є стороною, що програє конфлікт.

Джерела, близькі до Білого дому, стверджують, що для самого Трампа війна стала більш «людяною» темою, а його ставлення до дій Москви змінилося.

«Трамп обпікся на досвіді з Іраном і тепер розуміє, що без тиску на Путіна він не отримає бажаного результату», – цитує видання одного з колишніх українських високопосадовців.

За даними The Economist, між українською владою та командою Трампа підтримуються щоденні контакти. Також відновилися неформальні канали комунікації з російською стороною.

Які сценарії обговорюють сторони

Одним із варіантів врегулювання, який зараз обговорюється, є двоетапне припинення вогню. На першому етапі пропонується обмежити бойові дії спеціальною зоною шириною від 50 до 70 кілометрів по обидва боки від лінії фронту. Після цього сторони могли б перейти до ширших домовленостей щодо завершення війни.

Втім, видання застерігає від надмірного оптимізму. За оцінками українських співрозмовників журналістів, Росія навряд чи піде на серйозні кроки найближчим часом і може затягувати процес щонайменше до осені або навіть до наступної весни.

У Києві вважають, що Кремль і надалі робитиме ставку на масштабні удари по енергетичній інфраструктурі України, розраховуючи таким чином послабити позиції української влади та схилити її до поступок.

Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що війна в Україні може тривати ще щонайменше кілька місяців. Водночас він наголосив, що Росія досі не демонструє готовності до реального миру, а головною метою Кремля залишається дестабілізація ситуації в Європі.

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Теги: росія США путін Україна переговори

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