Ракети уразили завод «Іскандерів» у Волгограді, у Венесуелі 920 загиблих: головне за ніч 27 червня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 27 червня 2026 року

Ніч на 27 червня відзначилася ударом по заводу в Волгограді, що випускає ракетні комплекси «Іскандер». Паралельно Росія атакувала Сумщину та Запоріжжя, а Венесуела підбила трагічні підсумки серії землетрусів – 920 загиблих і 51 тисяча зниклих безвісти. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 27 червня.

Ракети уразили завод у Волгограді, що випускає «Іскандери», «Ярси» і «Сармати»

Удар нанесли по заводу у Волгограді, що виробляє ракетні комплекси «Іскандер» – одну із основних загроз для українських міст.

Росія атакувала Сумщину та Запоріжжя

Під атакою окупантів була Сумщина: загинув чоловік, зафіксовано руйнування. Водночас ворог вдарив по Запоріжжю – кількість поранених там продовжує зростати.

Венесуела рахує жертви землетрусів: 920 загиблих, 51 тисяча зниклих

Влада Венесуели повідомила про катастрофічні наслідки серії землетрусів – 920 загиблих, ще 51 тисяча людей вважаються зниклими безвісти.

Україна наростила імпорт дронів до $1 млрд

Імпорт безпілотників в Україну зріс до $1 млрд – стрімке зростання відображає посилену потребу армії в розвідувальних і ударних дронах.

Росія загрузла в паливній кризі

Влада РФ запевняє, що пального достатньо, попри тривалу паливну кризу в кількох регіонах країни.

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