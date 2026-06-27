Ракети уразили завод «Іскандерів» у Волгограді, у Венесуелі 920 загиблих: головне за ніч 27 червня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 27 червня 2026 року
Ніч на 27 червня відзначилася ударом по заводу в Волгограді, що випускає ракетні комплекси «Іскандер». Паралельно Росія атакувала Сумщину та Запоріжжя, а Венесуела підбила трагічні підсумки серії землетрусів – 920 загиблих і 51 тисяча зниклих безвісти. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 27 червня.
Ракети уразили завод у Волгограді, що випускає «Іскандери», «Ярси» і «Сармати»
Удар нанесли по заводу у Волгограді, що виробляє ракетні комплекси «Іскандер» – одну із основних загроз для українських міст.
Росія атакувала Сумщину та Запоріжжя
Під атакою окупантів була Сумщина: загинув чоловік, зафіксовано руйнування. Водночас ворог вдарив по Запоріжжю – кількість поранених там продовжує зростати.
Венесуела рахує жертви землетрусів: 920 загиблих, 51 тисяча зниклих
Влада Венесуели повідомила про катастрофічні наслідки серії землетрусів – 920 загиблих, ще 51 тисяча людей вважаються зниклими безвісти.
Україна наростила імпорт дронів до $1 млрд
Імпорт безпілотників в Україну зріс до $1 млрд – стрімке зростання відображає посилену потребу армії в розвідувальних і ударних дронах.
Росія загрузла в паливній кризі
Влада РФ запевняє, що пального достатньо, попри тривалу паливну кризу в кількох регіонах країни.
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