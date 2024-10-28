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Аварійні відключення світла введені у двох областях

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Аварійні відключення світла введені у двох областях
Причиною аварійних відключень є ворожі удари по об'єктах енергетичної інфраструктури
ілюстрація: glavcom.ua

Знеструмлені більше 16 тисяч споживачів електроенергії на Сумщині

На Сумщині та Полтавщині запроваджені графіки аварійних відключень. Про це повідомили обленерго.

Так, за розпорядженням НЕК «Укренерго», 28 жовтня з 09:01 застосовано графік аварійних відключень на території Миргородського, Лубенського, Лохвицького, Гадяцького, Гребінківського, Хорольського, Оржицького, Чорнухинського, Пирятинського районів Полтавської області. Обсяг розвантаження – 25 МВт.

Крім того, за вказівкою НЕК «Укренерго», на території Сумської області введені графіки аварійних відключень. О 09:06 відключені споживачі на території Конотопського району (5 черга) та Роменського району (1,2 черги).

Причиною обмежень є ворожі удари по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Станом на восьму ранку 28 жовтня на території Сумської області більше 16 тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії Росії проти України.

Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, російські війська завдали авіаційного удару безпілотниками по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району. 

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Теги: Сумщина електроенергія Полтавщина Укренерго відключення відключення світла

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