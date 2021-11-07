  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Аварія на Черкащині забрала життя трьох людей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В аварії на Черкащині загинули три чоловіки - Аварія на Черкащині забрала життя трьох людей

    В аварії на Черкащині загинули три чоловіки

    Фото з відкритих джерел

    У результаті зіткнення двох автомобілів у Черкаській області залинуло троє людей

    В аварії у Черкаській області загинуло троє людей. Про це повідомила пресслужба обласної поліції.

    Аварія сталася 6 листопада на трасі Київ – Знам'янка.

    «Водій автомобіля Ваз-2104 скоїв зіткнення на зустрічній смузі руху з вантажним автомобілем Daf. Після зіткнення транспортні засоби з'їхали з дороги в кювет і вантажівка зайнялася», – йдеться в повідомленні.

    Внаслідок аварії загинули 30-річний водій Daf, а також пасажир та водій Ваз-2104 1968-го та 1979 року народження.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

    Нагадаємо, у ніч на суботу, 6 листопада, у Києво-Святошинському районі водій вантажівки не вписався у поворот та влаштував масштабну ДТП в одному з селищ.

    До слова, 4 листопада на проспекті Степана Бандери в Києві водій автомобіля Volkswagen протаранив автомобіль Toyota. У результаті автопригоди вагітну пасажирку Toyota шпиталізували до медичного закладу. Водій Volkswagen поїхав з місця ДТП, але патрульні його затримали.

    3 листопада п'яний водій автомобіля Skoda не дотримався безпечної дистанції та скоїв наїзд на припаркований автомобіль Volkswagen.

    Теги: ДТП дороги вантажівки водій автомобіль аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Аварія на Черкащині забрала життя трьох людей