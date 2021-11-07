Аварія на Черкащині забрала життя трьох людей

В аварії на Черкащині загинули три чоловіки

У результаті зіткнення двох автомобілів у Черкаській області залинуло троє людей

В аварії у Черкаській області загинуло троє людей. Про це повідомила пресслужба обласної поліції.

Аварія сталася 6 листопада на трасі Київ – Знам'янка.

«Водій автомобіля Ваз-2104 скоїв зіткнення на зустрічній смузі руху з вантажним автомобілем Daf. Після зіткнення транспортні засоби з'їхали з дороги в кювет і вантажівка зайнялася», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок аварії загинули 30-річний водій Daf, а також пасажир та водій Ваз-2104 1968-го та 1979 року народження.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, у ніч на суботу, 6 листопада, у Києво-Святошинському районі водій вантажівки не вписався у поворот та влаштував масштабну ДТП в одному з селищ.

До слова, 4 листопада на проспекті Степана Бандери в Києві водій автомобіля Volkswagen протаранив автомобіль Toyota. У результаті автопригоди вагітну пасажирку Toyota шпиталізували до медичного закладу. Водій Volkswagen поїхав з місця ДТП, але патрульні його затримали.

3 листопада п'яний водій автомобіля Skoda не дотримався безпечної дистанції та скоїв наїзд на припаркований автомобіль Volkswagen.