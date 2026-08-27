Росіяни пошкодили склад мережі «Коло», що належить компанії Varus: заява компанії

Серед співробітників постраждалих немає

Склад мережі Коло, що належить компанії Varus, був пошкоджений внаслідок атаки країни-агресора Росії. Через це можливі тимчасові затримки з поставками окремих позицій. Про це йдеться у заяві на сайті компанії на Facebook у четвер, 27 серпня, інформує «Главком»

Російські окупанти атакували складські приміщення мережі Kolo, що стала частиною Varus. Наразі триває оцінка пошкоджень та ліквідація наслідків ударів ворога. Серед співробітників постраждалих немає.

«Через наслідки атаки можливі тимчасові затримки з поставками окремих позицій, але команда продовжує працювати над пошуком альтернативних рішень. Мережа КОЛО продовжує роботу у штатному режимі – усі магазини відкриті та готові до прийому відвідувачів. Ситуація перебуває під повним контролем», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, від початку доби 27 серпня у Києві та області лунають тривоги. РФ знищила склад відомої мережі. Іграшки звідти відправляли по всій Україні. Також пошкоджено розподільчий центр Comfy на Київщині.