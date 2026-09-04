Один зі столичних магазинів «Аврора» залишився з порожніми полицями. Фоторепортаж

Працівниця магазину пояснила, що поставку товарів відтермінували після російської атаки, а продукцію, яка залишалася в торговій точці, покупці поступово розібрали

В одному з магазинів мережі «Аврора» поблизу станції метро «Мінська» у Києві спорожніла значна частина полиць. Станом на 4 вересня на деяких стелажах товарів майже немає, а подекуди залишилися лише поодинокі позиції. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Як видно на фото, найбільше порожніх полиць – у відділах із товарами для дому, побутовою хімією та іншими непродовольчими товарами. На деяких великих стелажах залишилося лише кілька позицій.

Частина стелажів у магазині «Аврора» біля метро «Мінська» майже повністю порожня фото: glavcom.ua

При цьому на полицях розмістили оголошення для покупців. У них пропонують перевірити наявність потрібного товару в іншому магазині мережі поблизу.

Покупцям пропонують шукати відсутні товари в сусідніх магазинах мережі фото: glavcom.ua

Працівниця пояснила причину порожніх полиць

Працівниця магазину розповіла кореспонденту «Главкома», що запасів окремих товарів було недостатньо ще до затримки з постачанням. Після влучання поставку відтермінували, а за цей час покупці встигли розібрати значну частину продукції, яка залишалася в магазині.

Майже спорожніла полиця зі спеціями фото: glavcom.ua

За її словами, нове постачання очікується вже 5 вересня. Після отримання товару полиці мають почати знову наповнювати. Водночас магазин продовжує працювати, а частина асортименту залишається доступною. Зокрема, на фото видно засоби для миття посуду та прибирання, господарські товари, окремі продукти й інші позиції.

Попри порожні полиці, частина побутової хімії залишається у продажу фото: glavcom.ua

Полиці з побутовою хімією фото: glavcom.ua

Нагадаємо, останніми днями «Главком» фіксував порожні полиці й в інших магазинах столиці. Так, 1 вересня в одному з київських АТБ покупці розібрали окремі категорії товарів. Найменше залишалося солі, окремих круп і консервованої квасолі, а великі пляшки питної води були практично розкуплені.

Наступного дня кореспондент «Главкома» перевірив ситуацію у «Велмарті» на Оболоні. Там найбільше спорожніли відділи з бакалією, консервами та овочами. Майже не залишилося картоплі, частина контейнерів з овочами була порожньою, а на стелажах із крупами та макаронами залишалися лише окремі упаковки. Водночас магазин продовжував поповнювати запаси, а переповнених продуктами візків журналісти не зафіксували.

Також «Главком» перевірив АТБ, Novus та «Фору» в центрі столиці. Ситуація в різних торгових точках відрізнялася: в АТБ та Novus основні запаси борошна, цукру й солі були наявні, тоді як у «Форі» полиці із сіллю та цукром помітно спорожніли. Це свідчить, що ситуація залежить від конкретного магазину, часу перевірки та швидкості поповнення товарів.