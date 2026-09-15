Помідори дорожчають на гуртових ринках: яка ситуація з цінами у супермаркетах

На гуртовому ринку найбільше за тиждень додали в ціні червоні українські помідори

В Україні за тиждень подорожчали червоні, рожеві та ґрунтові помідори

В Україні зросли гуртові ціни на помідори українського виробництва. За останній тиждень на столичному гуртовому ринку подорожчали червоні, рожеві та ґрунтові помідори. Водночас у роздрібних мережах вартість продукції відрізняється залежно від виду та наявності акцій.

«Главком» розібрався, скільки коштують помідори на гуртовому ринку та в супермаркетах.

Як змінилися гуртові ціни

На столичному гуртовому ринку за останній тиждень подорожчали всі три види помідорів.

Зокрема:

Червоні українські – середня ціна зросла на 14,29%, до 40 грн/кг. Максимальна ціна – 45 грн/кг.

Рожеві – подорожчали на 11,11%, до середньої ціни 50 грн/кг. Максимальна ціна – 55 грн/кг.

Ґрунтові – додали 11,11%. Середня ціна становить 20 грн/кг, максимальна – 22 грн/кг.

Серед зазначених видів найдорожчими на гуртовому ринку є рожеві помідори, а найдешевшими – ґрунтові.

Скільки помідори коштують у супермаркетах

За даними Minfin, станом на середину вересня середня ціна червоних помідорів становить 51,55 грн/кг, рожевих – 57,43 грн/кг.

Водночас у торговельних мережах можна знайти як дешевші пропозиції, так і дорожчі види томатів. Ціна залежить від регіону, виду помідорів, торговельної мережі, а також від наявності акцій та знижок.

Ціни на помідори в супермаркетах такі:

Novus: рожеві – 49,99 грн/кг за акцією; «Сливка» – 39,99 грн/кг за акцією;

«Сільпо»: «Сливка ґрунтовий» – 3,09 грн за 100 г, або 30,90 грн/кг; рожеві – 7,25 грн за 100 г за акцією, або 72,50 грн/кг;

АТБ: ґрунтові – 19,90 грн/кг; рожеві – 59,89 грн/кг.

У Novus рожеві помідори продають за акційною ціною 49,99 грн/кг замість 69,99 грн/кг, а звичайні – за 42,99 грн/кг замість 48,99 грн/кг.

скриншот сайту novus.zakaz.ua



В АТБ вибір томатів невеликий: ґрунтові коштують 19,90 грн/кг, а рожеві – 59,89 грн/кг.

скриншот сайту atbmarket.com

скриншот сайту atbmarket.com

У «Сільпо» томати «Сливка» коштують 6,20 грн за 100 г, а рожеві – 7,25 грн за 100 г. Водночас можна знайти й дешевші ґрунтові томати «Сливка» – 3,09 грн за 100 г.

скриншот сайту silpo.ua

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що середня ціна картоплі в Україні за перші два тижні вересня знизилася майже на 8% – до 14,70 грн за кілограм. Водночас експерти прогнозують, що взимку овоч може знову подорожчати через скорочення запасів якісної продукції.