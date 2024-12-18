Затримання голови КРАІЛ та візит Зеленського у Брюссель. Головне за 18 грудня

Працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого

Правоохоронці затримали голову КРАІЛ, візит Зеленського до Брюсселя, Міноборони звільнило начальника Академії сухопутних військ. «Главком» склав добірку новин 18 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Візит Зеленського до Брюсселя

Президент України Володимир Зеленський прибув до Бельгії. Тут він проведе низку переговорів та візьме участь у засіданні Європейської ради.

На цей візит заплановані зустрічі з лідерами й главами урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, генеральним секретарем НАТО, президентом Євроради й президенткою Єврокомісії, представниками Британії та інших країн.

Крім того, український президент долучиться до засідання Європейської ради.

Міноборони звільнило начальника Академії сухопутних військ

Міністр оборони Рустем Умєров своїм наказом звільнив генерал-лейтенанта Павла Ткачука з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Львова, міністр оборони Рустем Умєров доповів главі держави про результати аудиту Головної інспекції Міноборони стосовно діяльності Національної академії сухопутних військ та численних порушень. Президент доручив негайно виправити ситуацію

Рада провалила голосування за звільнення Бойка з парламентського комітету

Сьогодні, 18 грудня, у Верховній Раді розглядали постанову про звільнення Бойка з комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій. Утім, для його відкликання не вистачило голосів. «За» проголосували 217 нардепів.

Раніше народний депутат та голова «Платформи за життя та мир» Юрій Бойко оприлюднив ролик, де заявив про «радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову і церкву.

Правоохоронці затримали голову КРАІЛ

Працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Він підозрюється у сприянні представникам РФ.

За даним слідства, затриманий мав здійснювати забезпечення державного регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і лотерей. Зокрема, не допускати до їх діяльності осіб, пов'язаних із державою-агресором. Проте через його дії представники комерційної структури, пов’язані з РФ, отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет та сприяли державі-агресору.

Правоохоронці вже провели обшуки за місцями проживання й роботи Рудого, а також у його автомобілях. Вилучили флеш-носії, чорнові записи та інші документи, ноутбуки, телефони, наркотики й готівку.

Рада схвалила створення єдиного реєстру військовослужбовців

Верховна Рада підтримала законопроєкт №12066 про створення єдиного реєстру військовослужбовців ЗСУ та військовослужбовців Державної служби спеціального транспорту. За законодавчу ініціативу проголосували 254 народні депутати.

Документ спрямований на внесення змін до закону «Про військовий обов’язок і військову службу» та вдосконалення процедури ведення військового обліку. Планується, що реєстр міститиме не лише документи, як-от рапорти чи довідки про службу, але й різні категорії виплат. Окрім того, передбачається, що сервісами зможуть користуватися і члени родин військовослужбовців.