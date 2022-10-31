Банкова та МЗС відреагували на ранковий обстріл України

Глава МЗС закликав не виправдовувати ранкові ракетні атаки РФ по Україні, називаючи їх відповіддю на удари Києва

В Офісі президента та Міністерстві закордонних справ відреагували на масований ракетний обстріл України сьогодні зранку.

Міністр закордонних справ Кулеба закликав не виправдовувати ранкові ракетні атаки РФ по Україні, називаючи їх відповіддю на удари Києва.

«Не виправдовуйте ці атаки, називаючи їх «відповіддю». Росія робить це, тому що вона все ще має ракети і бажання вбивати українців», – йдеться в повідомленні.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав світ не відкладати передачу Україні систем ППО.

«Не сумніваюся, що світові цікаво дивитися на масові руйнування, заморожування цілої країни у прямому ефірі, а потім всерйоз слухати переговорні пропозиції Росії. І всіляко відкладати передачу Україні систем ППО…», – написав Подоляк.

Раніше повідомлялося, що через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги російські загарбники атакували Київ. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Під ракетний обстріл потрапила і Чернівецька область.

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.