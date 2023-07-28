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«Бавовна» на Донеччині й у Криму, атака безпілотника на Москву: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Бавовна» на Донеччині й у Криму, атака безпілотника на Москву: головне за ніч
В окупованому Шахтарську палає нафтобаза
фото: скриншот відео

У Шахтарську спалахнула ворожа нафтобаза

Цієї ночі в тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області, а також у Криму прогриміли вибухи. Крім того, мер Москви заявив про атаку безпілотника на російську столицю. Тим часом, перші американські танки Abrams прибудуть до України вже у вересні. «Главком» зібрав у добіку ці та інші новини ночі проти 28 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

«Бавовна» на Донеччині

У ніч на 28 липня у тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області прогриміли вибухи, після чого виникла пожежа. Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

Окупаційна адміністрація Шахтарська повідомила, що в місті в результаті ракетного удару сталося загорання нафтобази.

Вибухи в Криму

У тимчасово окупованому Криму пізно ввечері 27 липня пролунали вибухи. Працювали російські сили протиповітряної оборони. Про це повідомив місцевий Telegram-канал «Кримський вітер».

На тлі грози вибухи пролунали в Красногвардійському районі, що в центральній частині Кримського півострова.

Перші танки Abrams будуть в Україні у вересні

Очікується, що перші американські танки Abrams прибудуть до України у вересні. Про це повідомило Politico з посиланням на обізнані джерела.

За даними видання, адміністрація президента США Джо Байдена хоче якнайшвидше доставити Україні більше обіцяного озброєння, щоб допомогти в контрнаступі та зміцнити оборону Києва у довгостроковій перспективі. Усього США планують відправити 31 танк. Перша партія складатиметься із шести-восьми одиниць.

Обстріл Харківщини

Увечері 27 липня російські окупанти обстріляли Куп’янський район Харківської області. Унаслідок цього зазнали поранення п'ятеро людей. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Приблизно о 21:15 під обстрілом опинилося село Новоосинове. Унаслідок атаки постраждали пʼятеро цивільних: три жінки та два чоловіки.

Одна з жінок госпіталізована з чисельними осколковими пораненнями. Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці.

Армія Руанди вторглася в Конго

Збройні сили Руанди перетнули кордон сусідньої Демократичної Республіки Конго й атакували її прикордонні сили. Про це повідомило Reuters.

Військові Конго заявили, що змогли дати відсіч «руандійським терористам, які вчинили цю нестерпну провокацію». Після того, як атака була відбита, руандійці відступили за межі кордону.

Теги: Крим Донеччина Харківщина танки Москва

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