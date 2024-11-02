Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Бельгійська та українська оборонні компанії уклали меморандум: що це означає

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Бельгійська та українська оборонні компанії уклали меморандум: що це означає
Герман Сметанін розповів про співпрацю української та бельгійської компанії
фото: lockheedmartin.com (ілюстравтивне)

Thales Belgium підписали угоду про співпрацю з українським оборонним підприємством

Бельгійська компанія Thales та українське оборонне підприємство уклали угоду про спільне виробництво ракет для протидії російським безпілотникам. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

«Thales Belgium підписали меморандум про співпрацю з українським оборонним підприємством. Ця домовленість передбачає спільне виробництво ракет для протидії ворожим БпЛА. Також очікуємо, що надалі ця співпраця розшириться – до передачі технологій та комплектуючих до цих ракет», – йдеться у заяві.

Герман Сметанін наголосив, що це співробітництво підсилить український ОПК та захист критичної інфраструктури від ворожих дронів.

Нагадаємо, що міністерство оборони США уклало з американською компанією Raytheon контракт майже на $1,2 млрд на виробництво авіаційних ракет середньої дальності типу AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile), зокрема для України. 

До слова, в Україні офіційно затверджено ракетну програму, для якої вже виділяються з бюджету кошти. Це дозволить отримати ракети дальністю 1000 кілометрів власного виробництва.

Читайте також:

Теги: Бельгія Україна Герман Сметанін ракета озброєння війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Харкові вже двоє загиблих
У Харкові зросла кількість загиблих та поранених після влучання авіабомби в будинок
31 жовтня, 07:19
РФ на деяких ділянках фронту збирає броньовану техніку для підтримки штурмових дій
Росія зосередила на півдні України близько 200 тис. військових: чи буде наступ
29 жовтня, 21:58
Коли ворожі російські війська вторглися на територію України, Олег Буякін за покликом серця пішов на фронт добровольцем
Повернувся з-за кордону і став на захист України. Згадаймо Олега Буякіна
27 жовтня, 09:00
Партизани на Запоріжжі знайшли склад росіян
На Запоріжжі українські партизани знайшли склад боєприпасів окупантів
25 жовтня, 00:34
Перший снаряд влучив поряд із воєнним кореспондентом Романом Пагулічем та бійцями, з якими він спілкувався
На Донеччині журналісти потрапили під обстріл під час зйомок (відео)
21 жовтня, 22:29
Актор Володимир Кравчук розповів про свою службу у війську
Мобілізований актор Театру на Лівому березі розказав, як встигає служити і грати на сцені
17 жовтня, 10:00
Нещодавно вважалося, що всі запаси гармат було передано союзникам СРСР
РФ використовує радянські гармати у війні проти України: звідки їх постачає
15 жовтня, 08:59
Міністр наголосив, що ключове, що Міносвіти має їм запропонувати, – це якісну професійну, передвищу та вищу освіту
«Спонукаємо їх залишатися різними способами». Лісовий відреагував на виїзд старшокласників з країни
11 жовтня, 14:26
Підтримка України з боку союзників не ослабне – Шольц
Підтримка України з боку союзників не ослабне – Шольц
2 жовтня, 22:10

Події в Україні

У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
Бельгійська та українська оборонні компанії уклали меморандум: що це означає
Бельгійська та українська оборонні компанії уклали меморандум: що це означає
ЗСУ стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку великої війни – Сирський
ЗСУ стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку великої війни – Сирський
Росія атакувала Україну 71 БпЛА: які області постраждали
Росія атакувала Україну 71 БпЛА: які області постраждали
Чим Росія озброїла перекинуті до кордонів з Україною війська КНДР? Деталі від ГУР
Чим Росія озброїла перекинуті до кордонів з Україною війська КНДР? Деталі від ГУР
Розвідка повідомила, чи вплине розгортання військ КНДР в Україні на лінію фронту
Розвідка повідомила, чи вплине розгортання військ КНДР в Україні на лінію фронту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
65K
Тумбочка з доларами паралізувала суди. Стало відомо, чому майно Крупи досі не арештовано
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2024
23K
Чи є «інваліди» серед працівників Нацполіції в погонах – відповідь очільника МВС
13K
Кабмін призначив нового освітнього омбудсмена
2644
На Сумщині проблеми із електроенергією

Новини

У Києві повітряна тривога тривала понад п'ять годин
Сьогодні, 10:06
Зеленський повідомив про війська КНДР біля кордону, у Києві трапилась пожежа через атаку БпЛА: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощитиме по всій країні: прогноз погоди на 2 листопада
Сьогодні, 06:00
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Українська молодь закликає НАТО надати Україні членство в Альянсі
Вчора, 20:04
Якщо переможе Трамп? Курт Волкер дав надію українцям
Вчора, 19:15

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua