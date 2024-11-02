Бельгійська та українська оборонні компанії уклали меморандум: що це означає

Thales Belgium підписали угоду про співпрацю з українським оборонним підприємством

Бельгійська компанія Thales та українське оборонне підприємство уклали угоду про спільне виробництво ракет для протидії російським безпілотникам. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

«Thales Belgium підписали меморандум про співпрацю з українським оборонним підприємством. Ця домовленість передбачає спільне виробництво ракет для протидії ворожим БпЛА. Також очікуємо, що надалі ця співпраця розшириться – до передачі технологій та комплектуючих до цих ракет», – йдеться у заяві.

Герман Сметанін наголосив, що це співробітництво підсилить український ОПК та захист критичної інфраструктури від ворожих дронів.

Нагадаємо, що міністерство оборони США уклало з американською компанією Raytheon контракт майже на $1,2 млрд на виробництво авіаційних ракет середньої дальності типу AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile), зокрема для України.

До слова, в Україні офіційно затверджено ракетну програму, для якої вже виділяються з бюджету кошти. Це дозволить отримати ракети дальністю 1000 кілометрів власного виробництва.