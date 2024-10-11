«Спонукаємо їх залишатися різними способами». Лісовий відреагував на виїзд старшокласників з країни

Міністр наголосив, що ключове, що Міносвіти має їм запропонувати, – це якісну професійну, передвищу та вищу освіту

Лісовий наголосив, що західна освіта частково міфологізована

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів, що в 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон, передає Інтерфакс-Україна.

«Що стосується виїзду. Я поділяю вашу тривогу. Ми спостерігаємо за тим, як у 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон. Ми спонукаємо їх залишатися в Україні різними способами», – сказав Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

Міністр наголосив, що ключове, що Міносвіти має їм запропонувати, – це якісну професійну, передвищу та вищу освіту, яка спонукатиме їх залишатися в країні.

Серед іншого Лісовий наголосив, що західна освіта частково міфологізована, а ті виші, до яких їдуть українські діти, не кращі за вітчизняні регіональні заклади вищої освіти.

Нагадаємо, міністр освіти Оксен Лісовий підтримав скасування дрескоду в школах, і назвав це кроком до вільного суспільства. Він зазначив, що вільний вибір одягу зробить учнів більш вмотивованими та продуктивними. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий підтримав вільний вибір одягу з боку школярів для відвідування навчання.