Безугла назвала присвоєння звання Героя Парубію «недоречною політтехнологією»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Безугла назвала присвоєння звання Героя Парубію «недоречною політтехнологією»
На думку Безуглої, зараз присвоювати такі звання варто лише тим, хто безпосередньо захищає країну
колаж: glavcom.ua

Мар'яна Безугла пояснила, чому не голосувала за присвоєння Парубію звання Героя України

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що не підтримала петицію щодо присвоєння звання Героя України Андрію Парубію. У своєму повідомленні вона пояснила, що, попри повагу до покійного як до «справжнього державного діяча», вважає це рішення недоречною «політтехнологією». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мар’яну Безуглу.

На думку Безуглої, зараз присвоювати такі звання варто лише тим, хто безпосередньо захищає країну. «У війну герої на фронті», – наголосила вона.

Безугла назвала присвоєння звання Героя Парубію «недоречною політтехнологією» фото 1
скріншот

Депутатка також додала, що, можливо, питання про присвоєння Парубію звання Героя України можна буде розглянути пізніше, «коли події сьогодення стануть історією з осмисленням та аналізом».

Раніше, Рада підтримала запит до президента Володимира Зеленського для присвоєння звання Герой України посмертно нардепу Андрію Парубію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

«За» проголосували 230 депутатів.

Як відомо, петиція про надання звання Героя України вбитому народному депутату, ексспікеру Верховної Ради Андрію Парубію підписали понад 25 тис. людей. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку петиції.

2 вересня на сайті президента України зʼявилася петиція про присвоєння звання Героя України видатному державному діячу Андрію Парубію, якого було вбито 30 серпня у Львові. Автори петиції відзначили, що Андрій Парубій усе своє життя присвятив служінню українській державі, захисту її суверенітету, незалежності та демократичних цінностей. Він зробив вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму, а також відіграв ключову роль у забезпеченні безпеки Майдану під час подій 2013–2014 років.

Нагадаємо, за даними досудового розслідування, 30 серпня Парубій отримав множинні вогнепальні кульові наскрізні та сліпі поранення грудної клітини з ушкодженням внутрішніх органів, гостру крововтрату, від яких одразу помер на місці злочину.

Безугла назвала присвоєння звання Героя Парубію «недоречною політтехнологією» фото 2

Як повідомляв «Главком», 2 вересня Галицький районний суд Львова узяв під варту львів’янина Михайла Сцельнікова. Того ж дня Офіс генпрокурора перекваліфікував дії підозрюваного. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Раніше підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було.

До слова, Львівська обласна прокуратура офіційно спростувала інформацію про знайдену зброю, з якої було вбито народного депутата Андрія Парубія.

Теги: Андрій Парубій Мар’яна Безугла Герой України петиція

