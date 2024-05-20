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Бій йде ледь не за кожну вулицю: що зараз відбувається у Вовчанську

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бій йде ледь не за кожну вулицю: що зараз відбувається у Вовчанську
Сили оборони України продовжують бої із російськими окупантами у Вовчанську
фото: Генштаб

План щодо швидкого захоплення півночі Харківщини у ворога не вдався

На півночі Харківської області ситуація стабілізована. Тривають бої у самому Вовчанську. Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

«Ситуація на Вовчанському напрямку: лінія фронту на півночі області – стабілізована. Тривають бої у самому Вовчанську – протистояння йде ледь не за кожну вулицю», – йдеться в повідомленні.

Завдяки ефективним діям Сил оборони, зазначив Синєгубов, план щодо швидкого захоплення півночі Харківщини у ворога не вдався.

«Констатуємо, що завдяки ефективним діям Сил оборони план щодо щвидкого захоплення півночі Харківщини у ворога не вдався», – сказав голова ОВА.

«Чотири людини залишаються у вкрай важкому стані після обстрілу с. Черкаська Лозова. Пацієнти знаходяться в реанімації на апаратах штучної вентиляції легень. Деяким з них планують повторні операції», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, за даними Генштабу, Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на гідній відсічі окупантам. З початку доби ситуація на фронті загострена. На Харківському напрямку ЗСУ відбивають атаку противника у напрямку села Стариця. Ситуація контрольована. Окрім того, наші підрозділи здійснили заходи з посилення оборонних рубежів та позицій у визначених районах.

За уточненими даними, за минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали 261 особу та 40 одиниць озброєння та військової техніки. Наші воїни знищили один танк, артсистему, вісім одиниць автомобільної та спецтехніки та 13 БпЛА. Крім того, пошкоджено два танки, одну бойову броньовану машину, вісім артилерійських систем та шість автомобілів. 

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Теги: Харків Олег Синєгубов

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