Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічна погоня в столиці: водій збив військового на блокпосту та травмував двох патрульних

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
google social img telegram social img facebook social img
Нічна погоня в столиці: водій збив військового на блокпосту та травмував двох патрульних
Під час події двоє патрульних отримали тілесні ушкодження
фото з відкритих джерел

У Києві під час комендантської години водій збив військового на блокпосту та протаранив кілька патрульних авто

У Києві правоохоронці затримали водія автомобіля Toyota Corolla, який під час дії комендантської години проігнорував вимогу про зупинку, скоїв наїзд на військовослужбовця та намагався втекти від поліції, пошкодивши кілька службових машин, повідомляє «Главком» з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

«Для припинення протиправних дій патрульні розпочали переслідування. Під час втечі водій неодноразово порушував правила дорожнього руху, створював небезпеку для інших учасників дорожнього руху та пошкодив кілька службових автомобілів. Згодом автомобіль порушника зупинився внаслідок ДТП, оскільки керманич не впорався з кермуванням та вʼїхав у перешкоду. Водія затримали, пасажирів деблокували», – повідомили правоохоронці.

Зазначається, що під час події двоє патрульних отримали тілесні ушкодження. Всім потерпілим надали медичну допомогу та ушпиталили.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15348, який пропонує запровадити нову систему штрафів за перевищення швидкості та окремі санкції для водіїв, які систематично грубо порушують правила дорожнього руху.

Читайте також:

Теги: ДТП Київ водій військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США провели п'ятигодинну операцію та вдарили по військових цілях Ірану
Армія США завершила нову серію ударів по військових об'єктах Ірану
Вчора, 07:03
«Крим.Реалії» проаналізували, як Сили оборони України розвинули навесні операцію «Логістичний локдаун»
«Крим відрізають від Росії»: як Сили оборони України знищують логістику та забезпечення армії Росії
7 липня, 15:15
Ніхто з працівників каналу не постраждав
Унаслідок російської атаки на Київ пошкоджено офіс «5 каналу»
6 липня, 10:29
У Києві тривають пожежі внаслідок нічної рекетної атаки РФ
Як після атаки 2 липня працює громадський транспорт Києва (оновлено)
2 липня, 08:58
На місцях ударів працюють усі служби
Удар по Києву: рятувальники показали наслідки (фото)
2 липня, 06:20
Фахівці проводитимуть профілактичні роботи з очищення зливоприймальної системи
Рух вулицею Юності буде обмежено до 1 липня (схема)
29 червня, 14:17
ДТП на трасі Київ-Переяслов поблизу села Рогозів
Масштабна ДТП на трасі Київ-Переяслав: четверо загиблих, серед поранених є діти (фото)
22 червня, 15:28
Правоохоронці миттєво підбігли до чоловіка, оцінили його стан та розпочали невідкладні заходи
У Києві через 30-градусну спеку перехожий знепритомнів посеред вулиці
22 червня, 14:02
Промивка мереж – це необхідна процедура для очищення труб від осаду та покращення якості води
Промивка труб на Оболоні 17-18 червня: де не можна буде вживати воду з-під крана
17 червня, 17:28

Новини

Нічна погоня в столиці: водій збив військового на блокпосту та травмував двох патрульних
Нічна погоня в столиці: водій збив військового на блокпосту та травмував двох патрульних
Ціни на оренду квартир в Києві в липні 2026 (інфографіка)
Ціни на оренду квартир в Києві в липні 2026 (інфографіка)
До Києва на День Державності приїхали європейські лідери (відео)
До Києва на День Державності приїхали європейські лідери (відео)
Чому балістичні ракети іноді випереджають повітряну тривогу в Києві: відповідь радника Міноборони
Чому балістичні ракети іноді випереджають повітряну тривогу в Києві: відповідь радника Міноборони
Від сьогодні проїзд у Києві подорожчав до 30 грн: як заощадити, хто має пільги та що буде зі старими квитками
Від сьогодні проїзд у Києві подорожчав до 30 грн: як заощадити, хто має пільги та що буде зі старими квитками
У центрі Києва 15 липня діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху
У центрі Києва 15 липня діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
173K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2026
95K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
54K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua