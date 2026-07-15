Нічна погоня в столиці: водій збив військового на блокпосту та травмував двох патрульних

У Києві під час комендантської години водій збив військового на блокпосту та протаранив кілька патрульних авто

У Києві правоохоронці затримали водія автомобіля Toyota Corolla, який під час дії комендантської години проігнорував вимогу про зупинку, скоїв наїзд на військовослужбовця та намагався втекти від поліції, пошкодивши кілька службових машин, повідомляє «Главком» з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

«Для припинення протиправних дій патрульні розпочали переслідування. Під час втечі водій неодноразово порушував правила дорожнього руху, створював небезпеку для інших учасників дорожнього руху та пошкодив кілька службових автомобілів. Згодом автомобіль порушника зупинився внаслідок ДТП, оскільки керманич не впорався з кермуванням та вʼїхав у перешкоду. Водія затримали, пасажирів деблокували», – повідомили правоохоронці.

Зазначається, що під час події двоє патрульних отримали тілесні ушкодження. Всім потерпілим надали медичну допомогу та ушпиталили.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15348, який пропонує запровадити нову систему штрафів за перевищення швидкості та окремі санкції для водіїв, які систематично грубо порушують правила дорожнього руху.