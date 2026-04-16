Сили оборони взяли під контроль логістику окупантів біля Донецька: подробиці

Єгор Голівець
ЗСУ заблокували постачання РФ під Донецьком
скріншот з відео

Дрони накрили ключові маршрути: техніка РФ втратила можливість безпечно рухатися у тилу

Сили оборони України встановили контроль над логістичними шляхами російських військ навколо Донецька, уражаючи техніку окупантів у глибині тилу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 1-й корпус НГУ «Азов».

За даними військових, українські пілоти ударних дронів активно працюють у дальній операційній зоні, тримаючи під контролем основні маршрути постачання російських сил.

«Зугрес, Андріївка, Старобешеве, Горлівка, Лисичанськ, Донецька кільцева – активна робота БПЛА на цих шляхах свідчить про неефективність російської системи контролю повітряного простору», – зазначили в підрозділі.

Військові підкреслюють, що ще нещодавно окупанти вважали ці території безпечними для переміщення техніки. Однак ситуація змінилася: всі військові цілі, які рухаються логістичними маршрутами навколо Донецька, перебувають під постійною загрозою ураження.

«Безпечного тилу для окупантів не існує. Сховатись і захиститись – неможливо», - наголосили українські захисники. За їхніми словами, ефективність ударів по логістиці ускладнює постачання російських підрозділів і впливає на їхню боєздатність.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони також повідомляли про плани впровадження нової моделі ведення війни, яка передбачає інтеграцію безпілотників і піхоти в єдину систему, однак наразі ця ініціатива перебуває на етапі розробки і ще не реалізована на практиці.

До слова, у Збройних силах України створено воєнну експертну раду ARES (Allied Reform and Expert Support) – дорадчий орган при головнокомандувачі Олександрі Сирському. До складу ради увійшли авторитетні військові лідери й експерти з країн-партнерів, які мають унікальний бойовий і управлінський досвід.

 

Читайте також:

Читайте також

Головою Воєнної експертної ради визначено британського генерала Річарда Ширреффа
Сирський створив міжнародну воєнну раду при Генштабі
Вчора, 15:37
Ситуація на фронті 13 квітня
Лінія фронту станом на 13 квітня 2026. Зведення Генштабу
13 квiтня, 22:17
Програми факультету поєднують стратегію і практику
Факультет цифрової трансформації розпочав роботу у Силах оборони
8 квiтня, 15:57
У Новоросійську уражено ключовий порт РФ
Росія втратила частину нафтової інфраструктури в Новоросійську: подробиці
6 квiтня, 17:47
Міністерство оборони готує масштабний внутрішній аудит у ЗСУ на предмет використання коштів
Військовий омбудсман назвала три умови для підвищення зарплат в ЗСУ
6 квiтня, 11:25
Ситуація на фронті 5 квітня
Лінія фронту станом на 5 квітня 2026. Зведення Генштабу
5 квiтня, 22:30
Чернігів понад 700 млн виділив на допомогу Силам оборони
Які міста найбільше підтримують ЗСУ: рейтинг обласних центрів
2 квiтня, 12:04
Примусової мобілізації жінок в Україні не буде
Мобілізація в Україні: ЗСУ розповіли, чи справді призиватимуть жінок
28 березня, 19:59
ЗСУ зірвали плани РФ на півдні
ЗСУ загнали російське командування у глухий кут на півдні
20 березня, 10:44

«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Вчора, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Вчора, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
14 квiтня, 15:00

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
