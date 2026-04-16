Сили оборони взяли під контроль логістику окупантів біля Донецька: подробиці

Дрони накрили ключові маршрути: техніка РФ втратила можливість безпечно рухатися у тилу

Сили оборони України встановили контроль над логістичними шляхами російських військ навколо Донецька, уражаючи техніку окупантів у глибині тилу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 1-й корпус НГУ «Азов».

За даними військових, українські пілоти ударних дронів активно працюють у дальній операційній зоні, тримаючи під контролем основні маршрути постачання російських сил.

«Зугрес, Андріївка, Старобешеве, Горлівка, Лисичанськ, Донецька кільцева – активна робота БПЛА на цих шляхах свідчить про неефективність російської системи контролю повітряного простору», – зазначили в підрозділі.

Військові підкреслюють, що ще нещодавно окупанти вважали ці території безпечними для переміщення техніки. Однак ситуація змінилася: всі військові цілі, які рухаються логістичними маршрутами навколо Донецька, перебувають під постійною загрозою ураження.

«Безпечного тилу для окупантів не існує. Сховатись і захиститись – неможливо», - наголосили українські захисники. За їхніми словами, ефективність ударів по логістиці ускладнює постачання російських підрозділів і впливає на їхню боєздатність.

