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Білгород, а не Бєлгород: МЗС повертатиме українські назви іноземним містам

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Білгород, а не Бєлгород: МЗС повертатиме українські назви іноземним містам
МЗС вважає, що Бєлгород слід перетворити на Білгород
фото з відкритих джерел

За словами Андрія Сибіги, варто повертати в національний вжиток назви українського походження для іноземних географічних об’єктів

Міністерство закордонних справ ініціює повернення до вжитку назв українського походження для іноземних географічних об’єктів. Як інформує «Главком», про це розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Так, МЗС провело роботу над виправленням неправильного написання українських топонімів серед іноземних онлайн-ресурсів, медіа, транспорту, публічних місць, державних органів й у сфері мистецтва. Хоча час від часу виловлюють то тут, то там помилкові назви.

Тепер же, за словами Сибіги, варто повертати в національний вжиток назви українського походження для іноземних географічних об’єктів.

«Адже ми в Україні кажемо Берестя, а не Брест. Білгород, а не Бєлгород. Доброчин, а не Дебрецен. Цей список можна продовжувати», – заявив міністр.

Сибіга пояснює, що інші держави та міжнародні організації мають географічні комісії, які складають реєстри географічних назв, тож «таку роботу час провести й у нашій державі». Для цього МЗС ініціює фахове обговорення, широку громадську дискусію та міжвідомчу підготовку необхідних кроків.

Водночас Сибіга наголошує, що використання назв українського походження стосується суто України: «Ми нікому нічого не навʼязуємо».

«Як у випадку з виправленням некоректного використання іноземцями назв наших міст, так і у випадку переходу на українські назви іноземних топонімів – це насамперед про повагу. Точніше, нашу самоповагу як держави. Інші будуть поважати нас, лише якщо ми поважатимемо самих себе», – додав він.

Раніше мовний омбудсмен пояснив, чому Київ лідирує за кількістю скарг на російську. 

Також на Кубку України з бодібілдингу трапився скандал: один із учасників виступав під російський реп. 

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Теги: міністр Білгород Андрій Сибіга

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