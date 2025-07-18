Україна засудила санкції Угорщини проти трьох генералів і пригрозила відповіддю

Сибіга: Ми не приймаємо політичних маніпуляцій з боку Угорщини й категорично не допустимо зневаги до українських військових

Сибіга зазначив, що Україна вважає цей крок проявом зневаги до Збройних сил

Україна висловила рішучий протест проти дій Угорщини, яка запровадила санкції щодо трьох українських генералів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Сибіга зазначив, що Київ вважає цей крок проявом зневаги до Збройних сил України та заявляє про можливість відповіді на дії Будапешта.

За його словами, рішення Угорщини є абсурдним. «Ми не приймаємо політичних маніпуляцій з боку Угорщини й категорично не допустимо зневаги до українських військових. Україна залишає за собою право реагувати належним чином», – підкреслив глава МЗС.

Раніше ми писали, що Угорщина ввела санкції проти трьох представників командування Сухопутних військ України через смерть мобілізованого чоловіка, який був етнічним угорцем та мав подвійне громадянство. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telex.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що обмеження стосуються начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковника Віталія Ткаченка, командувача оперативного командування «Захід» бригадного генерала Володимира Шведюка та керівника Департаменту мобілізації Міністерства оборони полковника Романа Юзвенка. Усім трьом заборонено в’їзд до Угорщини.

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вимагатиме від Європейського Союзу запровадити санкції проти України. Причиною цьому нібито стало смерть угорця після побиття в територіальному центрі комплектування на Закарпатті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави угорського уряду.

За словами Орбана, на засіданні Ради ЄС Угорщина порушить питання про включення до санкційних списків ЄС українських посадовців за «порушення прав людини», зокрема нібито у зв’язку зі смертю Йосипа Шебештеня із Закарпаття.