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Окупанти обстріляли приватний сектор Краматорська

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Окупанти обстріляли приватний сектор Краматорська
Відповідні служби продовжують фіксувати наслідки обстрілу
фото з відкритих джерел

Пошкоджень у Краматорську зазнали десятки житлових будинків

У Донецькій області російські загарбники обстріляли приватний сектор Краматорська, пошкоджень зазнали десятки житлових будинків. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Краматорська Олександр Гончаренко.

«Краматорськ зазнав ворожого удару – приватний сектор. Пошкоджень зазнали десятки житлових будинків. Наразі інформації щодо постраждалих не надходила», – написав очільник МВА.

Гончаренко зауважив, що на місці продовжують фіксувати наслідки обстрілу, працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, цієї ночі Російська Федерація випустила по Україні 188 ударних дронів. Це рекордна кількість безпілотників, яку запускав ворог. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами президент, близько 80 дронів вдалося збити, більш ніж 90 – локаційно втрачені.

Також у ніч на 26 листопада російські загарбники вдарили по електроінфраструктурі Тернополя. Через це в місті тимчасово не курсуватимуть тролейбуси. У Тернополі триває робота над з’ясуванням обсягу пошкоджень і усуненням наслідків обстрілу, заявив керівник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода. Інформації про постраждалих не надходило. Згодом стало відомо, що у Тернопільській області локалізували пожежу на енергооб’єкті, який був пошкоджений унаслідок атаки дронів. 

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Теги: війна Донеччина обстріл

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